11 restaurants du Vieux-Montréal offriront leurs tables d’hôte à prix doux en mars

Le tant attendu rendez-vous gastronomique Happening Gourmand du Vieux-Montréal sera officiellement de retour en 2023.

Dès le 2 mars, et ce jusqu'au 2 avril 2023, 11 restaurants du quartier le plus historique de la métropole vous offriront de venir manger à petits prix.

Les restaurants participants à cette 15e édition sont les suivants : Brasserie 701, Bevo Bar + Pizzeria, Kyo Bar Japonais, Maggie Oakes, Méchant Boeuf, Modavie, NELLi, Pincette, Taverne Gaspar, Jacopo, et Vieux-Port Steakhouse.

Ces restaurateurs mettront de l'avant des menus table d'hôte 3 services à 32$, 42$ ou 52 $.

En plus des options de souper, le Happening Gourmand propose un menu brunch la fin de semaine. Ce sont 8 restaurants participants (Brasserie 701, Maggie Oakes, Modavie, NELLi, Pincette, Taverne Gaspar, Jacopo et Vieux-Port Steakhouse) qui offriront cette option à partir de 22$. Des prix plus qu'abordables pour ces restaurants du Vieux!

Bref, le Happening Gourmand est encore et sera toujours l’événement culinaire par excellence où profiter des bonnes tables du Vieux-Montréal sans dépenser toute sa paie!

Réservez rapidement dans le restaurant de votre choix, car vous ne serez pas les seuls à vouloir épargner des sous en mars.



Du 2 mars au 2 avril

Dans plusieurs restaurants du Vieux-Montréal

