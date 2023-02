Billboard publie sa liste des 50 meilleurs rappeurs et oublie Céline Dion

Partager







Une fois de plus, Céline Dion a été boudée par une publication musicale de renom.

Eh oui, à peine quelques mois après avoir été omise de la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps dressée par Rolling Stone, c’est maintenant au tour de Billboard d’ignorer la diva de Charlemagne.

Billboard, grand gardien du palmarès américain de la musique, a récemment publié sa liste des 50 meilleurs rappeurs de tous les temps.

Et devinez quoi? Céline n’en fait pas partie. Même si elle «genre de rap» dans Treat Her Like a Lady.

C’est comme s’ils n’avaient rien appris de la bourde de leurs collègues chez Rolling Stone. En tous cas...

Mise à part l’exclusion de Céline, la liste de BB fait quand même réagir chez les fans de rap, notamment avec l’exclusion de Prodigy de Mobb Deep, la 42e position de Redman et la 19e position (seulement) de Missy Elliott. Le 8e rang réservé à Drake semble également un peu exagéré. Certains auraient interverti les rangs de Nas (3e) et Kendrick Lamarre (2e), mais ça, c’est de l'enculage de mouches.

Au moins, Billboard ne s’est pas trompé en mettant Jay-Z au premier rang de son classement.

Mais une liste ne fera jamais plaisir à tout le monde. C’est un exercice futile, dans lequel il est impossible d’être objectif. Pis c’est quand même moins pire que la fois où Kool Moe Dee a fait une liste des meilleurs rappeurs et il s’est mis en 5e position.

