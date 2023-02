Dans l'univers musical de Jonathan Roy

Partager







Pas peu fier des réactions suscitées par son album Life Distorsions, Jonathan Roy va défendre ce dernier album sur plusieurs scènes du Québec.

• À lire aussi: «De Bach à Bowie»: entrevue avec Guillaume Martineau

Par la suite, il va fouler des scènes aux quatre coins de l’Europe.

Tout ce chemin parcouru n'a pas effacé de sa mémoire les joies ressenties à l’écoute des artistes qui ont changé sa vie de mélomane.

Les arrangements sur Life Distorsions sont tout de même assez variés d’une chanson à l’autre. Mais à la base, composes-tu toujours avec une guitare ou des fois tu te laisses aller avec un beat?

La plupart du temps, ça commence à la guitare ou au piano. Des fois c’est vraiment l’fun de monter l’instrumental, d’avoir une belle vibe, de travailler sur la production, d’ajouter plein de sons. Et après ça, enlever chaque petit morceau pour les placer en verse, en chorus, en bridge.

Tu te produis plus souvent en formule full band. Est-ce que tes musiciens ont aussi participé au processus de composition?

Oui. Mark, mon drummer, est aussi un producteur-réalisateur. On produit ensemble. Il y a aussi Caulder Nash. Les deux, ça fait 11 ans qu’on est ensemble. Si c’est pas plus, man...

Quand tu préparais ton dernier album, est-ce qu’il y a des albums ou des artistes que tu as écouté particulièrement?

Pas vraiment pour cet album-là. On est allés vraiment dans l’idée qu’on partait de quoi et on se laissait aller là où la production nous amène. Quand j’écoute l’album, je trouve ça vraiment créatif et différent. Quand tu écoutes Stay in Bed and Fuck (While the World Burns), je ne connais pas de toune semblable à ça. Même affaire avec Ayahuasca (Lay Me Down).

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

Mon père écoutait pas mal ce qui était à la radio. Ça pouvait aller de Christopher Cross à New Radicals, Pink Floyd, Eagles, Beau Dommage. C’était vraiment varié. Ma mère c’était Céline, Corey Hart. Un peu plus pop. Ma mère aimait bien Corey Hart. Boy In The Box, c’était un de ses albums préférés.

Ton grand-père jouait dans le groupe des anneés 60 Les Mégatones. Est-ce que tu as déjà parlé de musique avec lui ?

Mon grand-père et moi, on n’est pas très proches. Je ne le vois pas souvent, mais quand on se voit, oui, on parle de musique. On a ça en commun, mais on ne l'a jamais exploité dans notre relation en fait. Mais il n'est jamais trop tard.

À quel âge as-tu commencé à jouer de la musique?

À 12-13 ans. Ma mère m’avait acheté un drum et un petit keyboard. Et mon père avait une guitare que mon grand-père lui avait donnée. Je taponnais un peu les instruments, mais j’étais un peu lâche. J’étais quelqu’un qui était sportif. Les sports étaient réellement plus faciles. Évidemment mon père était dans le sport et je ne voulais pas le décevoir.

J’avais même pris des cours de piano. Je regrette d’avoir abandonné ça aujourd’hui. Pour moi, apprendre un instrument ça me prend énormément de temps. La guitare, ça a pris beaucoup de temps avant que je me sente confortable. J’ai recommencé à jouer de la guitare quand j’ai rencontré Corey Hart.

Est-ce qu’il y a un artiste ou un spectacle qui t’a convaincu de te consacrer à la musique?

Where The Light Is de John Mayer. C’est là que j’ai réalisé qu’il fallait que je change. Avant, je faisais du hip-hop. Du genre de 50 Cent, Eminem... J’ai écouté John Mayer et je suis tombé en amour avec sa voix. J’essayais de copier sa voix. Si tu écoutes mes premiers albums, tu l’entends (Rires...).

Après ça, je me suis vraiment intéressé à des voix comme B.B. King, Joe Cocker, Jonny Lang.

À Salut Bonjour, tu disais que tu achetais des DVDs de spectacles pour savoir comment bouger sur scène. Lesquels t’ont le plus marqué?

J’avais acheté un DVD du band Live. Je me rappelle d’avoir écouté Lightning Crashes. J’étais tombé sur le cul man! Il y avait aussi le DVD de Diana Krall. Jonas avait fait un DVD au Centre Bell. C’était Bows and Arrows. J’ai dû écouter ça des milliers de fois. Rob Thomas, Live at Red Rocks, je l’ai souvent regardé aussi.

Tu parlais de Live... Tu as fait leur première partie?

Ce n'est pas nécessairement la première partie de Live, mais c’était un festival, le Virgin Festival à Montréal. La première et seule édition. Il y avait Jesse McCartney. Après c’était moi et après c’était Live sur l’autre stage. C’était comme surréaliste. Je me disais «qu’est-ce que je fais là?»

Tu as fait beaucoup de premières parties (Burton Cummings, Lionel Richie, Earth, Wind & Fire). Quelle a été la rencontre la plus mémorable?

Je n’ai pas le choix de dire Corey Hart. Parce que j’ai été si proche et j’ai pu travailler avec quelqu’un qui a tout fait. Qui a vécu toute l’expérience de A à Z. C’est définitivement une des plus belles expériences de ma vie.

John Mayer, j’ai eu la chance de le rencontrer. J’avais de la difficulté à parler. J’étais starstruck. (Rires...). J’ai pu prendre une photo avec et lui dire «Bro, you changed my life...»

Ton dernier coup de cœur musical?

Matt Corby. Il est Australien. Il joue de tous les instruments. Il produit ses propres affaires. Le gars, c’est une machine. Une voix incroyable.

Puis dans la vibe plus relax, complètement différente, RY X. Sa performance à Cercle sur YouTube est complètement folle.

Pour connaître ses dates de spectacles, visitez le site de Jonathan Roy.

Écoutez sa liste de lecture :

À LIRE AUSSI :

• Québec Love: dans le vent de février

• Dans l'univers musical de Vanille

• Dans l'univers musical de Marie Soleil Dion