«John Wick: Chapter 4»: la bande-annonce finale promet un film plus grand que nature

Partager







Jeudi matin, Lionsgate a dévoilé la bande-annonce finale de l’un des films d’action les plus anticipés de l’année et il y a de quoi être vraiment excité pour la sortie de John Wick: Chapter 4.

• À lire aussi: «John Wick: Chapter 4» sera le film de la franchise avec le plus d’action, selon Keanu Reeves

• À lire aussi: Keanu Reeves dévoile le film le plus difficile qu’il ait fait

Cette dernière bande-annonce frappe en plein dans le mile et pourrait confirmer les dires de Keanu Reeves.

Après avoir visionné la vidéo, on peut effectivement s’attendre à l’un des films de la franchise avec le plus d’action.

Des combats au milieu du trafic de la rotonde de l’Arc de Triomphe, des échanges de tir dans une discothèque bondée, des poignardées, des sauts acrobatiques, des chorégraphies d’arts martiaux et beaucoup d’hémoglobine. Si cette bande-annonce n’est qu’un court aperçu de ce que le film nous prépare, qui doit d’ailleurs durer 2 heures 49 minutes, on n’ose pas imaginer ce qui nous attend!

Aux côtés de Keanu Reeves, on retrouve une distribution plus qu’impressionnante: Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Clancy Brown, Rina Sawayama, Scott Adkins, et Laurence Fishburne.

Réalisé par Chad Stahelski, John Wick: Chapter 4 arrivera en salle le 24 mars 2023.