Milya Corbeil Gauvreau des «Bracelets rouges» présente officiellement son copain

C’est en compagnie de son amoureux, Arjuna Boucher-Pertuisot, que Milya Corbeil Gauvreau a assisté à la première Montréalaise de Révolution, le 9 février, à l’Espace St-Denis.

La comédienne a fait sa connaissance au printemps 2022, sur le plateau de la troisième saison de la série Avec moi, dans laquelle elle a joué. Arjuna était son chauffeur pour la production.

Rencontrée par le magazine Échos Vedettes, Milya et Arjuna se sont confiés sur leurs projets respectifs.

«J’ai animé un show à Unis TV, L’effet papillon. On était un trio et on voyageait partout au Canada pour réaliser 40 défis de rêve loufoques autour du plein air et de l’aventure. À travers ça, je me suis fait des contacts et j’ai développé une passion pour la télévision et le cinéma», raconte le jeune homme.

«On évolue côte à côte, chacun dans nos sphères», de dire Milya, que l’on peut voir cet hiver dans Les bracelets rouges. La jeune femme poursuit également ses études en cinéma et nous a révélé avoir décroché un rôle dans une série dont elle ne pouvait parler pour le moment.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Rappellons que Milya Corbeil Gauvreau avait annoncé sa rupture au comédien Henri Picard à l'été 2022. Depuis, Henri a lui aussi retrouvé l'amour.

