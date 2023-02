On a rencontré les anciens de Star Académie 20 ans plus tard

Partager







Il y a de cela exactement 20 ans, le Québec faisait connaissance avec la toute première mouture de Star Académie. ET C’EST PAS FINI!

Et pour célébrer ce grand moment près de deux décennies plus tard, plusieurs académiciens se sont réunis le temps de lancer une nouvelle chanson qui célèbre cette première édition de Star Académie. Évidemment, le Sac de chips était là.

Suzie Villeneuve est à l’origine du projet de Du rêve à la réalité, L’Académie, 20 ans après.

La chanteuse de 39 ans explique qu’elle voulait prendre le temps de remercier le public de tous les avoir soutenus à leur début, en 2003.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«C'est ainsi que l’idée de cette chanson est née... Après avoir mis sur papier les mots qui allaient témoigner de notre gratitude, j’ai pris le téléphone et j’ai appelé mes collègues Académiciens pour leur présenter le projet», raconte la chanteuse qu’on a revue récemment à La Voix.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«J’ai l’ai composée en pleine nuit. C’est drôle comment l’inspiration peut venir n’importe quand», explique Suzie Villeneuve en souriant.

«Pour certains, ça faisait 20 ans qu’on ne s'était pas vu, 19 ans si tu comptes l'année où on est partie en tournée. [...] Et c’est comme si on ne s’était jamais quitté», ajoute-t-elle.

Quand on a croisé Émily Bégin et Dave Bourgeois, on n'a pas pu s'empêcher de leur demander un petit bout de cette chanson qu'on fredonne encore...

«On a un petit groupe sur Facebook où on se donne des nouvelles. C’est comme une famille, on ne se voit pas tout le temps, mais on se tient au courant», rajoute son amie Marie-Élaine Thibert, qui s’était rendu en finale cette année-là.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Ça me fait du bien de revoir tout le monde», explique François Babin.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Il y a quand même beaucoup de nostalgie dans cet endroit. On a tellement souvent mangé dans un Pacini que c’est comme un retour à la maison», dit Pascal Nguyen.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La chanson et le vidéoclip de la nouvelle chanson des Académiciens de 2003 est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Suzie Villeneuve.

