Une lettre postée en 1916 arrive enfin à destination

Une lettre mise à la poste pendant la Première Guerre mondiale a achevé son voyage, il y a deux ans, après un transit de 105 ans.



Vous connaissez sans doute le dicton qui dit «Mieux vaut tard que jamais».

Eh bien, la poste royale britannique a repoussé les limites de ce concept en acheminant en un siècle et des poussières une lettre postée en février 1916.

Selon ce que rapporte CNN, la lettre destinée à Madame Oswald Marsh, du 18 Hamlet Road, au sud de Londres, est arrivée, il y a quelques années, en 2021.

Madame Oswald Marsh n’étant probablement plus de ce monde, c’est plutôt un certain Finlay Glen, actuellement domicilié à l’adresse en question, qui a reçu l’intrigante enveloppe.



«Nous avons remarqué que l'année était '16. Nous pensions donc que c'était en 2016», a raconté l’homme de 27 ans à CNN.



«Ensuite, nous avons remarqué que le timbre était un roi plutôt qu'une reine, nous avons donc pensé que cela ne pouvait pas être 2016».

Il a gardé la lettre pendant deux ans, avant de la confier à une société historique, à la suite de quoi l’histoire a été médiatisée.

Comme l’indique Glen, l’enveloppe est affranchie d’un timbre à l’effigie du roi George V, qui a régné sur le Royaume-Uni et le Commonwealth de 1910 jusqu’à sa mort en 1936.



Curieux de savoir ce qu’elle contenait, celui qui exerce la profession de directeur de théâtre et dramaturge n’a pas hésité à l’ouvrir, même s’il s’agit d’un crime en Angleterre.



«Une fois que nous avons réalisé qu'elle était très ancienne, nous avons pensé qu'il n'y avait pas de problème à ouvrir la lettre», a-t-il expliqué.



Adressé à «Ma chère Katie», le message contenu dans l’enveloppe a été rédigé par Christibel Mennel, qui était alors en vacances avec sa famille à Bath, dans l’ouest de l’Angleterre.

«J'ai été très misérable ici avec un très gros rhume», se plaint l’homme dans sa lettre à celle qui était l’épouse d’Oswald Marsh, un marchand de timbres réputé, qui était souvent appelé comme témoin expert dans des causes de falsification de timbres.



Rien n’explique cependant ce qui a causé l’extrême lenteur du processus de distribution.

«Nous apprécions que les gens soient intrigués par l'histoire de cette lettre de 1916, mais n'avons aucune autre information sur ce qui aurait pu se passer», a déclaré un porte-parole de la Royal Mail.



«Elle pourrait bien avoir été perdue dans un coin sombre du bureau de tri de Sydenham et n'avoir été découverte que récemment.»



Si elle s’avère sans intérêt historique réel, Finlay Glen espère qu’il pourra la conserver.

