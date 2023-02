Bonheur d'occasion: un nouveau restaurant chouchou du quartier Saint-Henri

Partager







Voici un tout nouveau venu sur la scène gastronomique montréalaise. Décontracté et festif, le Bonheur d’occasion souhaite créer un espace où il est possible de manger un bon repas sans prétention et où l’esprit de communauté règne.

Vous l’aurez compris, le nom de l’établissement est intimement lié au roman de Gabrielle Roy qui prenait justement place dans un restaurant du quartier, à un jet de pierre d’où le Bonheur d’occasion prend aujourd’hui racine.

Le restaurant propose un menu simple et efficace mettant en vedette les produits de saison et locaux. Chaque plat a été conçu en s’inspirant de soupers entre amis et en famille pour un résultat convivial et réconfortant à souhait.

Bien que la cuisine se veuille humble, les produits finement sélectionnés par le chef apportent une pointe d’excitation à chaque mets.

Le restaurant propose une carte de vin d’importation privée accessible où il est possible de faire de nombreuses découvertes ainsi que des cocktails variés qui sauront satisfaire toutes les palettes de goût.

Les grands classiques s’y trouvent évidemment, mais on y découvre aussi des surprises telles que le sour au gin, le kumquat et céleri ou le Tom Collins aux oranges Cara Cara.

L’esprit de communauté étant très important pour l’établissement, celui-ci compte organiser des événements au cours des prochains mois, qu’il s’agisse de collaboration entre chefs, de pop-up ou de BBQ sur la terrasse une fois l’été venu.

Le local du Bonheur d’occasion était précédemment occupé par le Ludger, puis le Venice. Les nouveaux propriétaires ont choisi de conserver l’âme conviviale et lumineuse de l’espace tout en y ajoutant leur touche de confort.

Attendez-vous à y rencontrer un personnel passionné et à y déguster un menu dynamique avec des plats axés sur la fraîcheur, le partage et la générosité autour d’une bonne bouteille!

4001 rue Notre Dame Ouest

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

