La France versera une aide financière aux victimes de violence conjugale

La France vient de voter une loi qui permettra aux victimes de violences conjugales de recevoir une aide financière pour les aider à quitter le foyer conjugal. Et si le Québec en faisait autant?

«C’est vraiment une bonne nouvelle», déclare avec enthousiasme Floriane Volt, directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des Femmes en France. La loi, votée le 16 février dernier au Sénat, consiste en la création d’une aide financière d’urgence financée par l’État et versée aux victimes de violences conjugales. Elle sera attribuée sous la forme d’un don, ou d’un prêt. Dans le deuxième cas, c’est le conjoint violent qui devra le rembourser.

Le parlement a voté à l’unanimité cette loi, seulement quatre mois après sa proposition.

Selon la représentante de la Fondation des Femmes, le moment de quitter le domicile conjugal est crucial : «Si on se concentre sur le moment du départ et qu’on offre tout l’accompagnement dont elles ont besoin, les victimes réussiront à sortir du cercle de violence. Et cela passe par un soutien financier».

Un lieu pour s’échapper

«C’est une bonne idée de mettre en place une aide financière pour les victimes de violences conjugales», raconte Mathilde Trou, Coresponsable des dossiers politiques du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale au Québec. «Souvent, elles doivent quitter leur logement, sans meuble, sans effet personnel. Parfois, elles ont leurs enfants avec elles, qui eux aussi sont partis sans rien.»

Au Québec, la situation est différente. Le Regroupement compte 44 maisons qui recueillent les femmes qui fuient un conjoint violent. Ce qui veut dire qu’elles ont en quelque sorte un endroit où aller. Ce qui n’est pas le cas en France, où il n'existe que très peu d'établissements de ce genre et où les femmes vont à l'hôtel, lorsqu’on leur trouve une solution d’hébergement.

Briser la dépendance financière

Une des violences méconnues est la violence économique et l’emprise financière du bourreau sur la victime, explique Floriane Volt.

«Quelle que soit la classe sociale de la victime, si le conjoint a un droit de regard sur les comptes bancaires de la victime, elle n’aura aucun moyen de faire un retrait d’argent pour se sauver». Même chose pour les moyens de paiement qui peuvent aussi être contrôlés par le conjoint. Autant d'obstacles qui s'ajoutent au départ de la victime.

Au cours des deux dernières années, 2 700 femmes sont passées par les maisons du Regroupement au Québec et 30% d’entre elles bénéficient de l’aide sociale. Elles ont le droit à une prestation mensuelle supplémentaire de 100$.

«Les femmes qui passent par les maisons d'hébergement n'ont pas toujours d'emploi. Ça fait partie des stratégies d’isolement utilisées par le conjoint», raconte Mathilde Trou. «On milite pour bonifier cette aide spéciale et pour créer une aide substantielle qui s’ajoute, quand les femmes quittent les maisons d’hébergement».

En Australie, un projet pilote testé depuis l’automne 2021 verse 5000$ australien, soit 4 633$ CAD aux victimes qui fuient des violences conjugales. Une partie de ce montant est remis à la victime en argent comptant. En France, la nouvelle loi s’engage à verser l’aide en trois jours, mais le montant quant à lui, n’est pas encore connu.

