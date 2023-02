Selena Gomez répond aux “body shamers” après des commentaires désobligeants sur son apparence

Partager







Selena Gomez a pris un moment pour s'adresser à ses abonnés dans un live TikTok pour parler de sa santé, sa médication et son poids.

Étant une célébrité internationale, Selena fait souvent face à des commentaires désobligeants sur son poids et son apparence physique.

La star a toujours été franche sur le Lupus et tout ce que cette condition médicale a engendré, autant sur les réseaux sociaux que dans son documentaire My Mind and Me. C'est en toute transparence que Selena a abordé son poids avec ses fans.

La chanteuse et actrice explique sa situation. « J'ai tendance à prendre beaucoup de poids de rétention d'eau, ce qui est normal. Lorsque je ne suis plus sur la médication, j'ai tendance à perdre du poids. », dit-elle à propos de la prise de médicaments.

Selena continue avec un message d'amour de soi à ceux qui ont besoin de l'entendre. « Je voulais simplement dire et encourager quiconque qui se sent honteux de ce à travers quoi il passe que personne ne sait la vraie histoire. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes beaux et merveilleux. »

Sans voir les choses dans des lunettes roses, Selena poursuit. « Oui, il y a des jours où on se sent comme de la merde. Je préfère être en santé, prendre soin de moi, prendre ma médication qui est importante et qui, je crois, aide vraiment. Alors ouais, je ne suis pas une mannequin, je ne le serai jamais. Je crois qu'elles sont fabuleuses, soit dit en passant, je ne suis juste définitivement pas ça. »

L'entrepreneure derrière Rare Beauty termine son direct en remerciant ses abonnés du support dont elle bénéficie au quotidien et qu'elle aime son public compréhensif, tout en envoyant une flèche à ceux qui font tout le contraire. « Si vous ne me supportez pas, allez-vous-en. Parce qu'honnêtement, je ne crois pas en l'humiliation des gens à propos de leurs corps ou quoi que ce soit. »

Le message est clair, Selena ne se laisse pas atteindre par les haters.

