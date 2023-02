«The Mandalorian»: Grogu vole la vedette dans ce nouvel extrait [VIDÉO]

Partager







La troisième saison de la série «The Mandalorian» commence le 1er mars et un nouvel extrait donne un avant-goût de ce qui s’en vient. En résumé: Grogu, alias bébé Yoda, va continuer d’être cute à mort.

C’est l'acteur Pedro Pascal, qui incarne le Mandalorien Din Djarin dans la série, qui a présenté l’extrait de 45 secondes lors de son passage mercredi soir à «Late Night with Seth Meyers».

Capture d'écran YouTube «Late Night with Seth Meyers» Pedro Pascal et Seth Meyers

Dans le clip, on voit Greef Karga (Carl Weathers) questionner Din Djarin sur sa réunion avec le petit bonhomme vert. Si cette réunion vous mélange aussi, c’est probablement que vous n’avez pas regardé la série «The Book of Boba Fett», où l’histoire entre Din et Grogu se poursuit.

Mais, si vous êtes comme moi, vous allez totalement ignorer la conversation entre Din et Greef et plutôt observer Grogu qui vole la vedette. Installé sur une chaise, il fait tourner celle-ci en utilisant la force. Ensuite, il voit un bol de bonbons...et vous pouvez deviner la suite.

Clip «The Mandalorian»

La série «The Mandalorian» revient le 1er mars pour une troisième saison. This is the Way.