Un retour de La Petite Vie serait en préparation

Dans les années 90, les Québécois sont tombés en amour avec le quotidien rocambolesque de Popa, Moman et le reste de la famille Paré. Après nous avoir fait rire pendant quatre saisons, et 30 ans après la première diffusion, on apprend que la distribution de La Petite Vie reviendra au petit écran le temps de quelques épisodes.

Dans sa chronique dans La Presse, Hugo Dumas avance que tous les comédiens, avec l’exception de Serge Thériault (Moman), seront de retour pour quatre ou six épisodes de La Petite Vie.

Nous retrouverons donc Claude Meunier dans le rôle de Popa,

Josée Deschênes sous les traits de Lison,

Diane Lavallée en Thérèse,

Marc Messier dans le rôle de Réjean

Guylaine Tremblay en Caro,

Et Marc Labrèche dans la peau de Rénald.

Mais ce qu’on veut savoir, c’est qui jouera le rôle de Moman? (si, bien sûr, ce personnage revient. Pour l’instant, rien n’est moins sûr...)

Au cas où la production chercherait des candidats pour incarner le personnage mythique de Serge Thériault, le Sac de Chips propose quelques candidats.

Quels sont vos candidats préférés ?

1. Gaston Lepage

2. André Robitaille

3. Céline Dion

4. Mélissa Bédard

5. Patrick Huard

6. Michel Barrette

7. Sugar Sammy

8. Christine Morency

9. Pierre-Yves Roy Desmarais

10. Antoine Bertrand

11. Virginie Fortin

12. Guy Jodoin

13. Yves Corbeil

14. Denise Filiatrault

Quels sont vos candidats préférés ?

Sondage Quel est votre candidat préféré? Gaston Lepage Denise Filiatrault Patrick Huard Mélissa Bédard Pierre-Yves Roy-Desmarais Céline Dion André Robitaille Sugar Sammy Michel Barette Christine Morency Virginie Fortin Antoine Bertrand Guy Jodoin Yves Corbeil Partagez votre résultat sur Facebook

