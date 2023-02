Voici exactement quoi commander pour que ça vous coûte moins de 125$ pour deux au Hoogan & Beaufort

Partager







Il est possible de profiter des meilleures tables de Montréal sans se ruiner. La clé se trouve simplement dans ce qu’on choisi de commander et comment on organise notre soirée.

Voici donc exactement ce que vous devez commander pour savourer la cuisine du Hoogan & Beaufort sans dépasser votre budget :

Commencez votre soirée avec un cidre Turbot Brut Chemin des Sept 750 ml pour 35$ (donc un verre chaque), accompagné le tout d’une focaccia grillé et beurre maison pour 5$.

Continuez votre soirée avec deux entrées. D’abord le cerf du Québec (avec betterave rouge, camerise, sumac) à 23$ suivi de l’assiette de champignons blanc de gris (orange, fenouil, sauce maltaise) à 22$.

Terminez le tout avec le plat de côte de porc de la ferme Beaurivage à 38$ séparé à deux.

Total : 123$ (tips et taxes en sus)

Dégustez le tout en partageant les plats à deux et en prenant soin de savourer votre expérience.



*Notez que le menu est suceptible de changer sans préavis, gardez en tête que l'idée est de commander d'abord deux plats à moins de 23$ ainsi qu'un plat à moins de 40$ en plus du pain. Pour la boisson, vous pouvez toujours optez pour un vin aux verres.

Si votre budget vous le permet, sachez que le Hoogan & Beaufort propose un menu dégustation hyper décadent pour 95$ par personne. Tous les détails ici.

4095 Rue Molson

