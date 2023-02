Airbnb: 5 appartements à louer dans Brooklyn pour le séjour new-yorkais de vos rêves

Partager







L’appel de New York se fait sentir et vous cherchez un endroit où poser vos valises? Pourquoi ne pas faire de Brooklyn votre chez-vous le temps de quelques jours?

Le quartier regorge de boutiques, de cafés et de parcs qui méritent d’être explorés et se veut une excellente porte d’entrée sur la Grande Pomme.

Voici donc 5 appartements à louer dans Brooklyn pour votre prochain séjour à New York:

1o Appartement complet avec cachet

Airbnb

On aime cet appartement à aire ouverte pour ses poutres visibles et ses murs de briques blanches qui lui confèrent un cachet non négligeable ainsi que pour son emplacement de feu. De plus, il est idéal pour les petits groupes ou les familles, car il peut accueillir jusqu’à quatre personnes.

Jusqu’à quatre personnes

240$/nuit en mai 2023

2o Brownstone moderne avec détails historiques

Airbnb

Ce brownstone typique de la région a récemment été rénové pour plus de confort, sans toutefois perdre son cachet d’origine. Il se trouve à distance de marche de nombreux bars, restaurants et cafés, en plus de posséder toutes les commodités nécessaires pour un séjour des plus agréables.

Jusqu’à quatre personnes

223$/nuit en mai 2023

3o Appartement spacieux avec cour arrière privée

Airbnb

Airbnb

Comment ne pas tomber sous le charme de cet appartement? On s’imagine déjà se poser dans sa magnifique cour arrière, avec un cocktail, après une longue journée à sillonner les rues de Manhattan.

Pour deux personnes

212$/nuit en juillet 2023

4o Mignonne chambre privée à deux pas du métro

Airbnb

Les personnes qui voyagent seules ou en couple sauront apprécier ce petit nid douillet. Situé à un jet de pierre de la station Flushing Avenue et à 10 minutes de train de Lower Manhattan, il s’agit du parfait pied-à-terre pour explorer la ville avec aise.

Pour deux personnes

107$/nuit en juillet 2023

5o Remarquable brownstone avec accès au jardin

Airbnb

Ce magnifique brownstone donne envie de tout quitter pour refaire sa vie à Brooklyn. Son décor moderne, ses lignes épurées et son jardin privé font de ce duplex un véritable bijou. À qui la chance?

Jusqu’à quatre personnes

586$/nuit en juillet 2023

