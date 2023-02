Le fils de Marina Orsini et Serge Postigo a subi une importante opération et donne des nouvelles

Partager







Sur Instagram, le fils de Serge Postigo et de Marina Orsini, Thomas Postigo, a annoncé qu'il avait subi une opération majeure.

En effet, le jeune chanteur a eu une importante intervention à la mâchoire et il a partagé quelques clichés depuis son lit d'hôpital.

«Le 27 janvier, j’ai eu une très grosse opération à ma mâchoire du bas pour la simple et unique raison qu’elle était trop reculée. Je me porte beaucoup mieux qu’il y a 2 semaines, mais je ne posterai pas de nouvelles photos avec mon visage, jusqu’à tant qu’il retrouve sa forme normale», écrivait-il en guise de légende.

La bonne nouvelle, c'est que sur son compte Instagram, la maman du jeune artiste a partagé une courte vidéo de son dimanche.

On peut y voir Thomas jouer au Bowling alors qu'il ne semble plus avoir de bandages sur le visage. En plus, Marina a fièrement noté que son fils avait réussi une réserve.

Bravo Thomas.

