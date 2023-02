Marie-Mai explique pourquoi elle ne participerait jamais à «Big Brothers Célébrités»

Partager







La chanteuse Marie-Mai était sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche, pour traiter de son retour à la chanson, mais elle est également revenue sur son animation de Big Brothers Célébrités (BBC) pour une troisième saison.

Anaïs Favron, qui occupait à nouveau dimanche soir la chaise du fou du roi, a d’abord confié avoir été invitée deux fois à se joindre à la distribution de BBC, mais avoir refusé de peur de trouver trop difficile d’affronter les manigances des autres joueurs, en plus d’être claustrophobe.

Marie-Mai, qui est à la barre du gala du dimanche de BBC depuis trois ans, a répondu qu’elle non plus ne se joindrait jamais aux participants.

«Je ne le ferais jamais jamais jamais», a-t-elle lancé d’emblée. «Pourquoi ?» lui a alors demandé Lepage.

«Je serais la première sortie», a avoué la femme de 38 ans. «Je me dirais “tout le monde, il m’aime”, mais tout le monde me jouerait dans le dos. Et je serais la première sortie», a conclu Marie-Mai.

Ça a le mérite d’être clair.

Des tenues qui font jaser

Marie-Mai a également confié être souvent surprise par les réactions des gens à ses «kits du dimanche». «Les gens portent beaucoup plus attention à mes kits que moi. Mes ensembles se choisissent la veille. On fait un essayage et je me demande si je le feel ou pas, pis c’est ça.»

