Saison de la gastro: quoi faire pour se protéger du norovirus?

Les cas de norovirus sont en augmentation au Canada depuis le mois de janvier. Quelle maladie est causée parce virus, et quoi faire pour la prévenir? On vous explique.

Les symptômes du norovirus

Les symptômes liés à une infection au norovirus sont principalement de la diarrhée, de la nausée, des vomissements, des maux d'estomac et de la fatigue. Si ça sonne comme une gastro, c'est parce que c'en est une: le norovirus est responsable de la majorité des cas de gastro-entérite chez les adultes, selon le gouvernement du Québec.

Le norovirus est contagieux. On le contracte par la bouche, en entrant accidentellement en contact avec des particules fécales ou des vomissures d'une personne infectée, par exemple via de la nourriture ou des objets contaminés ou en portant ses mains à sa bouche.

On développe habituellement des symptômes de 12 à 24 heures après avoir été exposé au virus.

Quoi faire si on a le norovirus?

La plupart des gens qui ont une infection au norovirus vont mieux de 1 à 3 jours après le début des symptômes. Comme il s'agit d'un virus (et non d'une bactérie), ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques.

La principale chose à laquelle il faut toutefois faire attention, c'est de ne pas se déshydrater. Les vomissements et la diarrhée répétés peuvent entraîner un état de déshydratation, surtout chez les jeunes enfants, les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé. Il faut donc s'assurer de boire beaucoup de liquide lorsqu'on est malade.

Des symptômes de déshydratation sont une baisse de la fréquence du besoin d'uriner, avoir la bouche et la gorge sèches et se sentir étourdi en se levant. En cas de déshydratation, il faut consulter un professionnel de la santé.

Comment prévenir les contaminations au norovirus?

Il faut se laver les mains à l'eau et au savon chaque fois qu'on va à la toilette ou qu'on change une couche, avant de manger, de préparer ou de servir de la nourriture et avant de prendre ou de donner à quelqu'un des médicaments.

Les désinfectants de style Purell sont moins efficaces que le savon face au norovirus, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Comme les contaminations proviennent parfois de nourriture qui a été manipulée par des personnes infectées, il est important de laver ses fruits et légumes et de bien cuire ses fruits de mer.

Si quelqu'un est malade dans la maison, il faut bien laver et désinfecter la salle de bain ou le lieu où la personne se trouve lors de ses symptômes, ainsi que la cuisine.

À quel point est-ce qu'il circule en ce moment?

L'Agence de la santé publique du Canada a remarqué une hausse significative des cas de norovirus depuis janvier, alors que les cas de COVID-19, de grippe et d'influenza sont heureusement en chute libre.

Ce n'est pas inhabituel: le nombre de cas de norovirus rapporté jusqu'à présent depuis le début de l'année est comparable à ce qui était observé entre 2015 et 2019, soit avant le début de la pandémie. La remontée des cas de norovirus par rapport aux trois dernières années s'expliquerait par le relâchement des mesures de santé publique, qui entraînent plus d'interactions dans la population.

– Avec les informations du gouvernement du Québec et des Centers for Disease Control and Prevention

