Le «glacier de l’apocalypse», qui est gros comme la Floride, menace de s'effondrer en Antarctique

À cause de l’accélération des changements climatiques, le glacier Thwaites, surnommé «glacier de l’apocalypse», en Antarctique, fond rapidement et de façon inattendue, indiquent deux nouvelles études publiées la semaine dernière dans la revue scientifique Nature.

Même si le glacier, dont la taille est comparable à celle de la Floride, ne fond pas aussi vite qu’anticipé, la formation de fractures et de fissures, elle, est plus rapide que prévu.

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, disent les auteurs des études.

«Nos résultats sont surprenants, mais le glacier est toujours en difficulté», a souligné Peter Davis, océanographe du British Antarctic Survey et auteur principal de l’un des articles publiés dans la revue Nature.

«Ce que nous avons découvert, c’est que malgré de petites quantités de fonte, le glacier continue de reculer rapidement. Il semble donc qu’il ne faille pas grand-chose pour déséquilibrer le glacier», a-t-il poursuivi dans un communiqué publié par l’université de New York.

Des découvertes surprenantes

Un robot en forme de crayon de près de 4 mètres, nommé Icefin, est parvenu à se faufiler dans une zone pratiquement impossible à explorer du glacier afin de prendre des images et enregistrer des informations sur la température et la salinité de l’eau, de même que sur les courants océaniques.

Ils ont ainsi découvert qu’une couche d’eau plus froide et plus fraîche à la base du glacier, située entre la plateforme glaciaire et l’océan, freine sa fonte. Le taux de fonte est de 2 à 5,4 mètres par année, soit moins que les prévisions des modèles précédents.

Photo: International Thwaites Glacier Collaboration Le robot Icefin

La découverte d’un paysage glaciaire sous-marin complexe, dans lequel on trouve d’étranges terrasses en forme d’escalier et des crevasses qui traversent la plateforme de glace, a toutefois surpris les chercheurs.

Dans ces zones, la fonte est particulièrement rapide à cause de l’infiltration d’eau chaude et salée qui a élargi les fissures. Cela contribue à l’instabilité du glacier Thwaites et «pourrait devenir le principal déclencheur de l’effondrement de la plateforme de glace», écrivent les auteurs.

Ces résultats semblent confirmer une autre étude de 2021, qui avait révélé que la plateforme de glace sur laquelle repose le glacier pourrait s’effondrer dans les cinq prochaines années en raison du réchauffement des océans.

Pourquoi le glacier Thwaites est-il important?

Le surnom «glacier de l’apocalypse» (doomsday glacier) lui vient du fait qu’il a le potentiel de faire augmenter le niveau de la mer de 65 cm s’il fondait complètement, ce qui serait catastrophique. Des communautés côtières entières, comme les villes d’Amsterdam, de Venise ou même de Richmond, au Canada, pourraient être submergées.

Photo: International Thwaites Glacier Collaboration Le campement des scientifiques qui étudient la fonte du glacier Thwaites.

Chaque année, il déverse des milliards de tonnes de glace dans l’océan.

Déjà à l'heure actuelle, il est responsable d’environ 4% de la hausse annuelle du niveau de la mer. Cette proportion passerait à 25% s’il disparaissait complètement.

Le glacier Thwaites est d’autant plus important qu’il agit comme barrage naturel sur la glace environnante dans l’ouest de l’Antarctique. Son effondrement pourrait donc causer une cascade d’effondrements glaciaires en Antarctique.

Un record de fonte pour la 2e année de suite

Les résultats de cette nouvelle étude ont été publiés alors qu'on apprenait que la banquise d’Antarctique a battu un nouveau record de fonte pour la deuxième année consécutive, avant même la fin de l’été, selon le centre américain National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Le 13 février, l’étendue de la glace de mer autour du continent du pôle Sud «est tombée à 1,91 million de kilomètres carrés», soit l’étendue la plus faible jamais enregistrée depuis le début des mesures satellites en 1978.

En 2022, pour la première fois, la surface de glace flottant sur l’océan Antarctique était passée sous la barre des 2 millions de km2, établissant un record.

La fonte de la banquise n’a pas d’impact sur le niveau de la mer, parce qu’elle se forme par congélation d’eau salée déjà présente dans l’océan.

Mais «l’absence de banquise sur une grande partie de la côte de l’Antarctique expose les barrières de glace [comme le glacier Thwaites, NDLR] à l’action des vagues et des températures plus élevées», alerte le NSIDC.

— Avec des informations de CNN, de USA Today et de l’AFP

