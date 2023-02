Une quatrième saison est confirmée pour «Outer Banks» et voici ce que l'on sait

Partager







La troisième saison d'Outer Banks n'est pas encore sortie que la nouvelle est tombée. Une quatrième saison a été commandée par Netflix pour suivre les Pogues.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Getty Images via AFP

La saison trois est attendue le 23 février prochain sur la plateforme Netflix et pour l'occasion, un évènement a été organisé samedi 18 février à l'occasion du festival Poguelandia, un évènement 100% Outer Banks permettant aux fans de la série de rencontrer les acteurs derrière John B, Sarah Cameron, Kiara Pope et les autres, en Californie. Les gens présents ont également pu avoir la nouvelle d'une quatrième saison en primeur.

L'annonce officielle

Sur place, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North et Drew Starkey ont surpris les fans présents avec la nouvelle. Par la suite, le compte Twitter officiel de la populaire émission a partagé un cliché des acteurs devant la foule.

Le gazouilli a amassé des milliers de vues et les fans sont en délire.

Les cocréateurs de la série Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke étaient sur place lors de l'évènement Poguelandia. Ils ont déclaré que « Les Pogues vivent l’aventure de toute une vie, et nous pouvons maintenant prévoir d’autres rebondissements alors que la virée se poursuit dans la quatrième saison d’Outer Banks. Merci à Netflix, à nos acteurs, et tous les fans qui nous ont aidés à réaliser ce projet. »

La saison 3 attendue prochainement

Une bande-annonce pour le troisième chapitre d'Outer Banks a été dévoilée le 2 février dernier.

Les Pogues échouent sur une île déserte qui semble paradisiaque aux premiers abords. Sur l'île baptisée Poguelandia, la vie de rêve des amis sera chamboulée par une périlleuse chasse au trésor et des ennemis plus dangereux que jamais.

Le troisième chapitre d'Outer Banks arrive sur la plateforme d'écoute en ligne Netflix le 23 février.

Une date de sortie pour la saison 4?

Aucune date n'a été révélée pour le moment.

