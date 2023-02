Critique du PlayStation VR2 de Pèse sur start

Partager







Le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 sort mercredi et j'ai eu l'occasion de le tester pour Pèse sur start. J'ai tenté, durant mon essai, de répondre à l'ultime question: est-ce que ça vaut la peine?

À 750$ pour le casque ou même 819$ pour l'ensemble Horizon Call of the Mountain, le PS VR2 est loin d'être donné. C'est plus cher que la console PlayStation 5, alors il faut vraiment que le casque offre une expérience incroyable pour justifier son achat. Heureusement (ou pas, pour votre portefeuille), le PS VR2 offre une expérience éblouissante.

Généralement, la réalité virtuelle ne m'attire pas. J'ai facilement mal au cœur et j'aime plus m'écraser sur le divan pour gamer que bouger. Cependant, je sens que le PS VR2 vient de me convaincre que finalement, j'aime vraiment ça, le VR. L'expérience a été si positive que j'ai hâte de faire essayer le casque à tous mes proches.

La technologie

Bien qu’il ait son fil USB, le PS VR2 est moins encombrant que son ancêtre. L’expérience est beaucoup plus «branchez et jouez», et le fil est assez long pour s’éloigner sans problème. Du moins, dans un appartement de Montréal.

Le casque est étonnamment léger, mais son poids pèse plus vers l’avant. Lors de mes premières sessions, le casque laissait des marques sur mon nez, mais j’ai éventuellement trouvé une position confortable après quelques ajustements grâce au bouton à l’arrière du serre-tête. Ce n'est pas très confortable, et le pare-lumière en caoutchouc aurait pu être un peu plus rembourré. Mais, avec un peu de pratique, on finit par trouver un angle qui fonctionne avec notre tête.

Photo: Kazzie Charbonneau Pour ajuster le serre-tête

Grâce aux deux écrans 2000x2000 OLED, on profite de graphismes en 4K à 120 images par seconde (max). Le casque offre aussi le suivi oculaire, un champ de vision à 110 degrés et une lentille de Fresnel ajustable. En d’autres mots: c’est beau, c’est bon, et la résolution est nette. Moins que ça aurait été décevant et surprenant.

C’est plutôt dans la vibration du casque que j’ai trouvé un peu de magie. Je pensais que me faire brasser la tête allait être pénible, mais c’est juste assez subtil pour améliorer l’immersion sans désorienter. Et l’audio 3D est toujours aussi solide, permettant au joueur de savoir quand un ennemi est derrière lui ou un personnage lui parle.

Photo: Kazzie Charbonneau Les manettes PS VR2 Sense

Les manettes PS VR2 Sense sont un peu étranges dans leur design et la distribution de leur poids. En jeu, les boutons sont positionnés aux bons endroits pour chaque main, là n’est pas le problème. La forme ronde fait en sorte que je ne prends jamais la manette de la bonne façon la première fois, je dois la tourner de plusieurs bords pour enfin la prendre en main comme il faut. Par contre, le retour haptique et les gâchettes adaptatives rappellent magnifiquement la DualSense. Une fois qu’on tient correctement les manettes, elles offrent une expérience assez confortable.

Une chose qui manque vraiment à l’ensemble PS VR2, toutefois, c’est une station pour charger les deux manettes. Selon mon expérience, elles ont une durée de vie d’environ 4 ou 5 heures et prennent 1 à 2 heures à charger. Donc, une station pour les charger aurait été grandement appréciée.

En ce qui concerne l'espace de jeu, ce n'est pas toujours évident, mais cela arrive avec n'importe quel casque VR. Certains jeux demandent 2 m x 2 m, ce qui semble réaliste, mais qui n'est pas toujours simple dans un salon. J'ai dû pousser mes meubles pour profiter de Horizon Call of the Mountain, mais le résultat en vaut la peine. Je ne sais pas si je vais encore avoir le goût de déplacer mes meubles pour jouer en 2025, par contre.

Mal de coeur

J'ai facilement des nausées quand j'utilise un casque de réalité virtuelle. C'est tellement un problème que je n'ose souvent plus tester des jeux VR, sachant que je risque de finir avec des sueurs froides et l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête.

Le casque PS VR2 ne change pas nécessairement mes malaises avec la réalité virtuelle. Ça dépend généralement des jeux, la façon dont ils sont conçus et les paramètres d'accessibilité qu'ils offrent afin de personnaliser l'expérience pour qu'elle soit confortable. C'est le cas de Horizon Call of the Mountain, qui, sur papier, aurait dû me donner mal au cœur. Mais j'ai pu modifier les paramètres afin d'être à l'aise durant l'expérience et franchement, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai joué longtemps, et sans inconfort.

s

Ce n'est pas le cas pour tous les jeux, toutefois. Après une dizaine de minutes avec Jurassic World Aftermath Collection, j'ai dû arrêter, car je sentais mon déjeuner remonter rapidement. Ce n'est pas nécessairement un défaut de conception, c'est juste que la réalité virtuelle, ça ne fait pas à tout le monde. Les gens comme moi qui ont facilement mal au cœur n'auront pas vraiment moins de problèmes avec le PS VR2; il faut plutôt trouver les bons jeux qui nous permettent de profiter de l'expérience. Rendu là, ça devient cher comme projet.

Mes malaises arrivent surtout dans les jeux où le personnage doit avancer, plutôt que d'effectuer des tâches sur place (comme dans un Job Simulator). Avec Horizon toutefois, la vignette, la fluidité et les paramètres personnalisés ont réellement fait en sorte que j'ai pu jouer sans inconfort. Je ne pensais sincèrement pas que c'était possible. Les jeux AAA auront donc probablement plus d'options pour nous mettre à l'aise, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, non plus. Essayez le casque plusieurs fois avant de l'acheter, dans ce cas-ci.

Pour tous les goûts

Des jeux de VR, il y en a pour tous les goûts. Certes, la plupart tentent d'offrir une expérience unique qui brille dans un contexte de réalité virtuelle, mais il commence à avoir une bonne variété.

Vous aimez l'action et l'aventure? Horizon est parfait. Les simulations vous fascinent? Job Simulator vous amusera durant des heures. Vous voulez une expérience zen? Kayak VR: Mirage vous en mettra plein la vue. Pouvoir regarder des pingouins adorables en kayak virtuel a franchement été un des moments forts de mon expérience.

Avant de débourser pour voir si un jeu vous plaît, l'idéal serait d'essayer le plus de démos possible. Au lancement, il est possible d’essayer Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Cosmonious High, Song in the Smoke Rekindled et Puzzling Places en démo. Ce n'est pas assez, selon moi. Il faut plus de démos!

De mon côté, je suis devenue accro à Startenders: Intergalactic Bartending, un jeu un peu niaiseux où l'on doit servir des boissons à des extraterrestres. C'est super simple, et très loin d'un jeu comme Horizon qui est pratiquement un chef d'oeuvre. Et pourtant, je m'amuse beaucoup avec ce bar intergalactique!

s

Est-ce que ça vaut la peine?

J’ai énormément réfléchi à cette question. Avez-vous besoin d’un jouet de 750$? Il faut un bon budget pour s’offrir un tel cadeau. Il y a seulement une chose dont je suis certaine: avec les bons jeux, le casque PS VR2 est extrêmement amusant. Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu une expérience jeu vidéo où j’ai lancé un gros «Wow» émerveillé, comme une gamine devant Ocarina of Time pour la première fois en 1998. Mais, c’est surtout grâce à Horizon Call of the Mountain, qui offre une expérience si éblouissante que j’en ai perdu la raison.

Si, comme moi, vous n’êtes généralement pas attiré par la réalité virtuelle, c’est peut-être le casque qui va vous convertir. Toutefois, allez l’essayer chez une amie avant de plonger. Sinon, l’expérience de la PS5 n’est pas moins bonne sans un casque VR. Vous n’avez pas besoin du PS VR2, mais, maudit qu’il est «le fun», comme on dit.

Si vous êtes une personne qui adore la réalité virtuelle et que vous possédez une PS5, le casque PS VR2 est un excellent jouet. Il est solide, l’expérience est plaisante et le catalogue de plus de 40 jeux de lancement est bien garni.

Le marché des casques VR s’améliore de plus en plus. Si vous avez un bon ordi, le Meta Quest 2 est plus abordable. Je crois qu’il faut toutefois quand même assez tripper sur la réalité virtuelle pour investir dans cette technologie, car votre casque risque de ramasser de la poussière après la période «Wow, c’est vraiment cool, la réalité virtuelle!».

Je ne changerai toutefois probablement pas d’avis, cependant: toutes les personnes qui vont visiter mon appartement vont essayer le PS VR2. Je veux entendre mes proches dire «Wow!!! C’est malade!!!» pendant que je souris et les regarde. Je veux, aussi, faire peur à ma soeur en lui montrant Resident Evil Village. C’est un peu ça, aussi, la magie VR. Partager l’expérience et voir les gens émerveillés comme on l’a été. Il faut juste voir si ça va durer!

Le casque PlayStation VR2 est disponible dès maintenant. L’essai a été fait avec un casque fourni par PlayStation Canada.