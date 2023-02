Emploi: la semaine de travail de 4 jours est un vif succès au Royaume-Uni

Partager







Une écrasante majorité des 61 entreprises britanniques qui ont mis à l’essai la semaine de travail de 4 jours au cours des six derniers mois continueront à l’appliquer, révèlent les résultats de la plus grande expérimentation jamais menée dans le monde.

Près de 92% des entreprises du Royaume-Uni qui ont tenté la semaine de 4 jours sans perte de salaire – 56 entreprises sur 61 – maintiendront les heures de travail réduites. Les entreprises participantes ont remarqué une amélioration tant sur la santé mentale des employés que sur la productivité et les profits de l’organisation.

La plupart des entreprises ont opté pour une semaine raccourcie à 32 heures en retirant une journée de travail par semaine ou en misant sur des horaires plus longs pendant certaines périodes de l’année et plus courts à d’autres.

Une meilleure santé globale

Pas moins de 71% des 2900 employés visés par l’essai se sont dit moins épuisés après avoir mis à l’essai la semaine de travail écourtée et 43% d’entre eux ont relevé une amélioration de leur santé mentale. Une vaste majorité (73%) de travailleurs ont aussi confié être plus satisfaits dans leur vie, 60% ont déclaré qu’il était plus facile de concilier vie professionnelle et familiale et 37% ont noté une amélioration de leur condition physique.

Même si pratiquement autant d’hommes que de femmes ont vu des améliorations dans leur vie, l’expérience des femmes s’est révélée encore plus positive.

«Les femmes obtiennent de meilleurs résultats en matière d’épuisement professionnel et de satisfaction dans la vie de tous les jours et au travail», explique le PDG de 4 Day Week Global et expert en sciences comportementales, Dr Dale Whelehan. «Fait encourageant, le fardeau des tâches à la maison semble s'équilibrer, avec plus d'hommes qui assument une plus grande part des tâches ménagères et de la garde des enfants», ajoute-t-il.

La très grande majorité des employés (90%) souhaitent continuer à travailler 32 heures par semaine et 55% d’entre eux ont noté une augmentation de leur capacité à être productifs au travail.

Des résultats financiers en hausse

La semaine de 4 jours de travail ne profite pas seulement aux employés: les entreprises qui y ont adhéré ont noté une augmentation de leurs revenus de 1,4% pendant la durée de l’essai et de 35% en moyenne par rapport à une période similaire au cours des années précédentes.

Ce n’est pas tout: le nombre de démissions a chuté de 57% en moyenne chez les entreprises participantes et une grande proportion d’entre elles ont noté une réduction de l’absentéisme en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Le climat n’est pas en reste, puisque le temps de trajet moyen des employés a diminué d’une demi-heure par semaine.

Des résultats semblables ailleurs

La semaine de travail de 4 jours continue à faire son chemin dans le monde. Fin novembre, l’organisation 4 Day Week Global révélait ses résultats aux conclusions semblables pour le projet pilote mené en Irlande, aux États-Unis et en Australie.

La campagne mondiale aura concerné 91 entreprises et 3500 employés à travers le monde.

