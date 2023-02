La vapoteuse de Sunwing explique longuement pourquoi elle apporte ses skis alpins au Mexique

Partager







Dans les cours d’école québécoises des années 90, une expression rigolote était souvent utilisée pour questionner une personne dont la démarche intellectuelle était peu rigoureuse: «Ousse tu t’en vas avec tes skis dans le bain?»



Nul ne connaît véritablement la provenance de ce dicton qui ne semble pas avoir franchi l’épreuve du temps, mais une version modernisée pourrait peut-être voir le jour, gracieuseté de l’incorrigible vapoteuse du vol Sunwing vers Cancún.

En effet, grâce à Vanessa Sicotte (Vanessa Cosi sur les RS), on se croise les doigts pour que l’expression «Pourquoi t’amènes tes skis au Mexique?» entre dans le langage courant.



Revenons sur cette histoire abracadabrante en vous informant d’abord du contexte préalable à la compréhension de ce récit:



1) La vapoteuse du vol Sunwing a beaucoup aimé le Mexique.

2) Elle a décidé de s’y établir, d’abord temporairement, puis de façon permanente.

3) Cela implique donc un véritable déménagement international.

4) C’est là qu’on est rendus: Vanessa Cosi est à Montréal pour gérer tout ça avant la fin de son bail actuel à la fin du mois d’avril.

Dans ses stories Instagram, celle qui se décrit comme «La pilote la plus sexy du Québec» sur sa page OnlyFans a donc demandé de l’aide à ses abonnés, pour trouver quelqu’un qui pourrait transporter plusieurs articles du Québec vers Cancún.

Instagram Vanessa Cosi

Vous vous dites sûrement qu’elle pourrait le faire elle-même, mais non!



Mademoiselle Sicotte est en effet interdite de vol sur Air Transat depuis les incidents du tristement célèbre vol.



Quelqu’un d’autre doit donc prendre l’avion avec ses effets personnels et les apporter dans le sud.

Au moins, l’infâme vapoteuse paie le vol (et le Mexique n’est pas la destination la plus désagréable qui soit, surtout en hiver).



Parmi les articles qui doivent être transportés pour le compte de l’influenceuse, on dénombre (c’est là que le fun commence): un chien en cage, un équipement de ski, un vélo et de l’équipement de camping.

Instagram Vanessa Cosi

Mais... «Pourquoi t’amènes tes skis au Mexique?», allez-vous dire, et vous allez avoir la même réaction qu’un bon nombre des abonnés de la jeune femme sur Instagram.



La réponse est venue en dix (10!) stories expliquant pourquoi ses skis doivent prendre l’avion.

On va essayer de vous résumer ça du mieux qu’on peut:

Elle déménage.

Quand on déménage, on apporte nos choses dans notre nouveau lieu de vie, et ce, en dépit du fait que certaines de ces choses sont des skis et qu’on s’en va vivre au Mexique, un endroit qui n’est ni Tremblant, ni Whistler, ni Chamonix.

«Là, le monde qui dit “Pourquoi t’amènes tes skis au Mexique? Tu vas faire du ski où, toi, là-bas?” Heille! T’as bien ton maillot de bain dans tes affaires pis c’est l’hiver au Québec», propose-t-elle comme comparaison dans la première courte vidéo explicative.

Elle poursuit en imaginant la logistique d’un potentiel voyage de ski aux États-Unis.

Instagram Vanessa Cosi



«Ça se peut qu’une fin de semaine, je me dise “Ah, j’ai le goût d’aller au Vermont faire du ski en fin de semaine” [...] Le monde au Québec quand ils prennent des vacances, ils vont dans le sud. Quand t’habites dans le sud, quand tu veux prendre des vacances, ben, peut-être que je vais vouloir des vacances de ski».

Dans un tel cas, il est préférable d’avoir ses skis avec soi, plutôt que de devoir prendre des vols pour aller chercher (et reporter) ses skis à Montréal chaque fois qu’on veut aller descendre des pentes enneigées.



C’est ce qu’elle explique dans les 2-3 vidéos suivantes.



Les cinq d’après sont de la répétition pour ceux qui sont durs de comprenure, en ajoutant chaque fois une couche de «Non, j’ai pas l’air bête», de «C’est sûr que c’est pas tout le monde qui sait que je déménage au Mexique» et de «Désolé pour mes cheveux; j’ai rendez-vous chez la coiffeuse demain».



Puis, juste au moment où le mince fil conducteur de cette histoire semble s’envoler dans le ciel, attaché au cerf-volant de la futilité, COUP DE THÉÂTRE!



Il existe des montagnes de ski au Mexique.

Instagram Vanessa Cosi



Les skis de notre célèbre vapoteuse pourront donc être utilisés dans son pays d’adoption.

Instagram Vanessa Cosi

Quelle saga!



Vérification faite, il semble que l’endroit en question n’a qu’une seule piste, rarement recouverte de neige et qu’il s’agit essentiellement de ski sur un revêtement synthétique.

Mais bon, au moins, on a une réponse à la question «Pourquoi t’amènes tes skis au Mexique?»

