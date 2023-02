Dans l'univers musical de D-Track

Partager







Le rappeur gatinois lançait récemment son cinquième album Territoiredelours.

En plus d’y trouver des collaborations avec L’Queb, CHAM Rapper, Almiros et SeinsSucrer, ce dernier titre de D-Track laisse entendre aussi les influences ponctuant tout son parcours de fan fini de musique.

Un parcours ne se limitant guère aux seuls sentiers du rap.

Comment tu délimiterais le Territoiredelours?

C’est un peu un synonyme de Gatineau-Hull-Outaouais. Au lieu de l'appeler comme ça, je l’ai appelé Territoiredelours. J’ai enlevé les espaces dans le titre aussi pour dire que l’expansion urbaine fait qu’il y a de moins en moins d’espace pour les animaux qui y vivaient. C’est un clin d'œil à ma région, qui est une des régions où il y a le plus d’ours brun au Québec au kilomètre carré.

Dans Horlogerie, tu dis «Mon parcours n’est pas à son apogée...» Ce serait quoi l’ultime étape pour dire que ta carrière est à son apogée?

Je suis un gars dans la trentaine qui a toujours le goût de rapper, de faire de la musique. Donc, je suis pas rendu à vouloir arrêter. J’ai des projets qui s’en viennent. Ce qui serait le summum pour moi, c’est que je fasse toujours plus de shows, que ma musique prenne de l’expansion.

Comment es-tu entré en contact avec Akhenaton pour des collaborations?

C’est quand je travaillais sur l’album Hull avec Nicholas Craven. J’ai réussi à trouver le courriel de la gérante d’Akhénaton. Je l’ai contacté et j’ai fait mon pitch par courriel.

Akhénaton suit beaucoup les artistes américains avec lesquels Nicholas Craven travaille: Roc Marciano, Ransom. Il les connaît tous. Il connaissait donc Nicholas Craven. Il a écouté mes affaires et il a dit «On va faire une chanson ensemble.»

Tes parents écoutaient quoi comme musique?

Beaucoup de jazz. Ça jouait sur l’heure du souper. Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday...Un peu de musique du monde, chanson française... Mon héritage musical est très jazz. C’est peut-être un peu à cause de ça que je suis tombé spontanément dans le rap.

Est-ce que le courant jazz-rap des années 90 t’a marqué?

Oui! Tout ce qui était échantillonnage de piano jazz, des trompettes... Le freestyle dans le rap ça ressemble beaucoup au scat dans le jazz.

En quoi se distingue la scène rap de Gatineau des autres scènes québécoises?

La proximité avec l’Ontario, qui fait qu’on a une influence marquée par Ottawa. Beaucoup d’artistes disent vouloir rapper en anglais à cause de la proximité du monde anglophone. Il y a aussi la proximité des artistes franco-ontariens. Je suis beaucoup sensibilisé au français à l’extérieur du Québec. On est une région bilingue. Il y a une belle compréhension du hip-hop parce que c’est une culture anglophone à la base. Les références, les codes, on les comprend peut-être un peu plus facilement.

Un album qui t’a fait découvrir le rap?

Mon premier album que j’ai acheté c’est All Eyez On Me de 2pac. Son CD double. Il est full abîmé, il est craqué mais je l’ai encore. Ensuite LL Cool J. Ça a été ma porte d’entrée dans le rap. Avant ça, les premiers albums que j’écoutais c’était beaucoup les Colocs, Vilain Pingouin.

Le show le plus marquant de ta vie?

Saïan Supa Crew, un collectif de rappeurs français des années 2000-2010. Un des meilleurs shows rap que j’ai vu dans ma vie. Les gars sont des MC hors-norme. Ensuite, Big Daddy Kane que j’ai vu en spectacle il y a quelques années. Un vétéran, une légende. Quand je l’ai vu, il était dans la cinquantaine et il rappait avec un souffle incroyable. J’ai compris l’impact de Big Daddy Kane en voyant son spectacle justement.

Le parolier qui t’inspire le plus?

À l’extérieur du rap, ce serait Jacques Brel, Aznavour, Gainsbourg, Félix Leclerc... Un peu de Gilles Vigneault, Dédé Fortin, Leonard Cohen... Après ça tu as tous les rappeurs comme NAS, Sean Price, Akhénaton, MC Solaar ce sont tous des grands paroliers également.

Un artiste de l’Outaouais qui devrait être plus connu?

Taga. Un artiste un peu plus jeune que moi. Il prépare plein de projets et il est très talentueux. D’ailleurs j’ai produit un truc pour lui et un autre rappeur de notre région, Bozko.

Écoutes-tu de la musique avec tes enfants?

Oui! Mes enfants aiment beaucoup danser donc on écoute beaucoup de musique de breakdance comme The Sugarhill Gang et Rapper’s Delight, Erik B. & Rakim, Don’t Sweat The Technique. Aussi, Notorious B.I.G. pour mon garçon parce qu’il est dans un film de Spider-Man...

Et tout ce qui est trame sonore pour enfants, je les ai entendus 1 million de fois! (Rires...) Encanto, La Reine des neiges... Mais ils sont quand même ouverts à la musique que leurs parents écoutent.

Le rap québécois a enfin une plus grande reconnaissance du public. Mais ce serait quoi la prochaine étape pour aller de l’avant?

Le hip-hop québécois est à une belle place en ce moment dans l’industrie. Mais c’est peut-être plus au niveau des DJs dans les clubs... On devrait faire plus de places à des artistes qui viennent d’ici plutôt que de toujours aller vers l’hégémonie américaine. C’est au DJ à faire du travail là-dessus. Et dans les radios commerciales peut-être aussi.

Ta dernière découverte musicale ?

Spontanément, je dois dire SeinsSucrer. Il est sur mon album. C’est définitivement un artiste qui m’a marqué. Ensuite, Mach-Hommy, un rappeur américain fascinant. J’aime beaucoup Little Simz qui est une rappeuse britannique. Un autre rappeur britannique que j’ai découvert récemment, SonnyJim.

