Elisabeth Rioux ne veut plus entendre ce commentaire à propos de sa fille Wolfie

Elisabeth Rioux a répondu à des questions de ses abonnés en stories et a pris le temps de passer un message à ceux et celles qui parlent de sa fille.

Elisabeth partage souvent des moments de son quotidien avec sa fille Wolfie sur les réseaux sociaux. L'entrepreneuse et influenceuse n'hésite pas à défendre son enfant lorsque les gens commentent sur sa croissance et son éducation.

Parmi les questions et commentaires récurrents, celui du langage de sa fille irrite Elisabeth au plus haut point. Plusieurs abonnés pointent du doigt le fait que sa fille ne parle pas beaucoup.

Instagram / Elisabeth Rioux

La réponse d'Elisabeth à la question a été de dire que «À la base, Wolfie est à l'âge où elle commence à parler, mais c'est généralement seulement compréhensible par moi et les gens très proches d'elle. Les autres ne comprennent pas ce qu'elle dit. Elle est à une étape normale pour son âge. Elle n'est pas plus avancée ou plus loin derrière. Elle est juste là où elle devrait être.»

À la fin de cette session de questions et réponses, Elisabeth a pris le temps de mettre un frein aux abonnés qui se permettent les questions sur la croissance de Wolfie.

Instagram / Elisabeth Rioux

«Sérieusement les filles vous devez cesser de me dire que Wolfie est en retard sur le langage, elle ne l'est pas. En plus, elle apprend deux langues alors ça pourrait lui prendre plus de temps si c'était le cas.»

Elisabeth n'hésite pas à remettre certaines personnes à leur place.

