La «médium qui rote» propose des formations à 2000$ par mois pour développer vos «compétences exponentielles» et c’est intrigant

Il y a un an, le Québec faisait la connaissance de Véronique Blanchette-Dallaire, aussi connue sous le nom Les mains de lumière.



Plusieurs sites internet avaient alors relayé une vidéo fort étonnante où l’on voyait celle qui se considère comme une médium participer à ses séances de rencontres virtuelles de spiritisme où elle éructait fréquemment et spectaculairement.

La vidéo en question a suscité un intérêt généralisé pendant une semaine, puis Les mains de lumière est retombée dans l’oubli, du moins pour ceux qui ont un faible intérêt pour les anges, les esprits, et les autres entités plus ou moins tangibles de ce genre.



Puis, ce mercredi, on apprenait via l’excellent site C’est normal au Québec que celle qui rote en parlant aux anges offre des formations pour développer les «compétences exponentielles».

Capture d'écran



Jusque là, ce n’est guère surprenant, mais lorsqu’on constate le prix des dits cours, on se dit inévitablement que...c’est spécial.



Il en coûte en effet 2000$ par mois pour suivre la formation qui offre des «connaissances et des enseignements que jamais vous n’auriez crus possibles.»

Capture d'écran



«Les vidéos, que tu pourras faire à ton rythme, seront mis en ligne à partir du mercredi 22 février 2023, à raison de 2 par semaines», peut-on lire sur le site de la médium.



Le pire, c’est que nos amis européens peuvent aussi suivre le cours, pour le même prix! (Sauf que 1 euro = 1,43 dollar canadien, et que donc, 2000 euros = 2869 dollars canadiens.)

Parmi les compétences qui pourront être acquises en participant à ce cours, on note:

«Apprendre à réparer les structures énergétiques: Apprendre à nettoyer, guérir, purifier et réparer les structures énergétiques.»

«Reconnaître et ''dealer'' avec l’ombre.»

«Apprendre l'exercice de ''la chaise d’incarnation'' et faire la rencontre de ton âme.»

Et ce ne sont que quelques exemples...

Capture d'écran



Bref, on vous laisse juger de la pertinence ou non de vous y inscrire, et on promet de ne pas vous juger si vous le faites, sauf que... on a une petite pensée pour des personnes vulnérables qui ne sont pas nécessairement en posture pour faire des choix éclairés.



La lumière ne vient pas toujours nécessairement de ceux qui prétendent avoir des flashlights cosmiques.

