1000 personnes recherchées: l’offre alléchante de la Ronde pour vous convaincre de postuler

Partager







Le parc d’attractions La Ronde cherche à recruter 1000 employés âgés de 15 ans et plus, en prévision de la saison estivale qui débute à la mi-mai. Les futurs employés, leurs amis et la famille auront accès gratuitement à plusieurs parcs.

Parmi les postes disponibles, on retrouve des agents du service à la clientèle, à la restauration, aux boutiques, opérateur de manèges, ou encore employés au centre d’appel. Les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature directement en ligne sur le site laronde.com.

La Ronde offre plusieurs avantages, dont l’accès à tous les parcs Six Flags, des billets pour amis et la famille, des rabais aux concessions et boutiques ainsi que des prix de reconnaissance.

«Étant le plus important employeur saisonnier au Québec, chaque année notre équipe se met à la recherche de jeunes dynamiques de 15 ans et plus pour venir s’amuser tout en travaillant avec nous dès la mi-mai. La Ronde c’est un vrai terrain de jeu pour les jeunes qui peuvent travailler et apprendre dans une ambiance de plaisir», a déclaré Sophie Emond, présidente du parc La Ronde Six Flags.

La Ronde tiendra des entrevues virtuelles du 27 février au 10 mars et deux journées portes ouvertes se tiendront à La Ronde les 1er et 2 avril prochain.