L’Armée américaine ne veut pas que ses soldats mangent des bagels aux graines de pavot

Les militaires américains n’auront plus le bonheur de déguster un bon bagel aux graines de pavot. Le département de la Défense aux États-Unis suggère en effet fortement aux soldats d’éviter de manger des graines de pavot, parce qu’elles risquent de fausser les résultats de leurs tests de dépistage antidrogue.

C’est «par prudence» qu’un sous-secrétaire du département de la Défense a publié la semaine dernière une note afin de conseiller aux militaires d’éviter les aliments et les produits de boulangerie contenant des graines de pavot.

Des données récentes suggèrent que certaines variétés de ces graines pourraient avoir une teneur élevée en codéine, ce qui pourrait donner un faux positif lors d’un test d’urine.

La graine de pavot provient du pavot à opium, ou papaver somniferum pour les intimes, qui est cultivé à des fins alimentaires, mais aussi pharmaceutiques, puisque la plante contient des opiacés. Lorsque récoltées, les graines peuvent ainsi être contaminées par la morphine et la codéine contenues dans la plante.

Après avoir analysé des graines de pavot provenant de différentes épiceries, la professeure adjointe de toxicologie et de chimie légale à l’Université Rutgers Michelle Carlin a constaté qu’à l’intérieur d’un même sac, il pouvait y avoir une variation de la quantité de morphine, de codéine et de thébaine contenue dans chacune des graines. C’est ce qu’elle a expliqué en entrevue avec le New York Times.

Selon diverses recherches, la quantité d’opiacé contenu dans une graine de pavot dépend notamment de l’endroit où elles ont été récoltées et de la quantité de soleil et d’eau qu’elle a reçue.

La plupart du temps, avant de se retrouver dans nos épiceries, les graines de pavot seront nettoyées pour enlever au maximum les traces d’opiacés.

Morale de cette histoire: si vous avez un test de dépistage de drogue à passer dans les prochains jours, évitez de manger un bagel aux graines de pavot.

