Selena Gomez dévoile pour une rare fois ses cheveux frisés naturels

Selena Gomez n'hésite plus à s'afficher au naturel et sa récente publication Instagram en est la preuve.

La jeune femme a publié une simple photo d'elle en pull avec une cascade de cheveux, sans maquillage. La star est 100% authentique dans ce cliché.

Selena a accompagné sa publication de la légende «J'aimais mes cheveux à cette époque...Devrais-je les ravoir ainsi?». Selena porte les cheveux plus courts depuis quelques années et souhaite qu'ils repoussent. Cette publication arrive quelques jours après avoir discuté de son corps et des gens qui la critiquent sur les réseaux sociaux.

Dans la même journée, Selena a publié puis effacé deux vidéos TikTok qui ont laissé ses abonnés perplexes.

Dans la première vidéo, Selena utilise le filtre Bella Hadid en disant qu'elle aimerait être comme la mannequin. Dans une seconde vidéo, Selena se filme et use d'autodérision en indiquant que ses sourcils sont trop laminés et que son nom à elle ne sonne pas aussi sexy que celui de Bella.

Ces vidéos ont semé la zizanie entre les abonnés de Selena et de Bella, qui soupçonnent une moquerie de la part de Selena puisque les deux jeunes femmes sont sorties avec le même garçon, The Weeknd.

La situation est bien étrange.

