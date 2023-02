Les meilleures adresses à Brooklyn pour un séjour new-yorkais mémorable

Partager







Brooklyn est l’un des quartiers les plus populaires de New York et ce n’est pas un hasard! On aime cet arrondissement pour ses brownstone typiquement new-yorkais, sa scène culinaire éclatée, ses magnifiques points de vue sur Manhattan et tellement plus encore!

Afin que votre prochaine visite soit des plus mémorables, l’équipe de Silo 57 a mis sur pied un petit guide regroupant les endroits bien gardés pour se régaler, faire la fête et magasiner comme il se doit!

Voici donc les meilleures adresses à Brooklyn pour un séjour plus que parfait:

OÙ DORMIR?

Rien de mieux que de louer un appartement directement dans le quartier afin de vivre l’expérience comme un local. Brooklyn regorge d’ Airbnb plus ravissant les uns que les autres et pouvant répondre aux besoins de tous les types de voyageurs. Pour faciliter vos recherches, voici 5 appartements à louer dans le quartier pour le séjour new-yorkais de vos rêves .

OÙ MANGER?

Un restaurant chinois où les plats à partager sont à l'honneur. On apprécie la qualité de la nourriture, mais aussi le design du restaurant et le dynamisme de l’équipe.

191, grand Street, Brooklyn, NY 11211

Pour bien manger du matin au soir, on se dirige vers le Sunday In Brooklyn. On y sert le brunch tous les jours (leurs pancakes sont un impératif du dimanche matin), mais on y trouve aussi un menu fort intéressant tant pour l’apéro que pour un bon souper.

348, Wythe ave, Brooklyn, NY 11249

Il faut absolument manger une pizza “by the slice” au moins une fois lors d’un passage à New York. Fondé en 1975 par un immigrant italien, Joe’s Pizza est devenu une institution de la Grande Pomme à essayer sans faute.

216, Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249

Ce minuscule restaurant de 12 places vaut absolument le détour. Le local abrite le Okonomi de jour, puis se transforme en l’un des meilleurs restaurants de nouilles en ville le soir. Pensez à réserver jusqu’à deux semaines à l’avance!

150, Ainslie St, Brooklyn, NY 11211

Pour un repas italien raffiné dans un décor tout aussi élégant. Bien qu’on apprécie le côté chic du Misi, on y trouve quand même des mets réconfortants, des gnocchis au gelato, en passant par les tagliatelles.

OÙ PRENDRE UN CAFÉ?

Le Devoción porte bien son nom puisqu’il s’agit du seul café au monde qui torréfie son café seulement 10 jours après que les grains aient quitté la ferme d’origine à Bogotá. On aime évidemment la fraîcheur du café, mais aussi l’aspect industriel des lieux et leurs fameuses tasses jaune canari.

25, E 20th st, New York, NY 10003

Le Partners Coffe est l’une de ces adresses dont on ne se tanne jamais. Ils torréfient, emballent et distribuent d’ailleurs leur café à partir de cette succursale de Brooklyn qui profite d’un environnement hyper lumineux aux allures scandinaves.

125, N 6th st, Brooklyn, NY 11249

Établi à Los Angeles, San Francisco, New York et au Japon, le Blue Bottle Coffee est un incontournable. Il s'agit d’un très bon endroit où prendre un café sur le pouce pour la dose d’énergie nécessaire à une journée d’exploration.

Plusieurs succursales

OÙ SORTIR?

Fusion entre le bar et le club, le Good Room est l’endroit par excellence où aller prendre un verre puis danser jusqu’au petit matin à Brooklyn. Vous trouverez la programmation juste ici .

98 Meserole Ave, Brooklyn, NY 11222

Le Public Records est un club animé qui dispose de trois salles distinctes: un café entièrement végétarien, une salle privée où écouter des vinyles et un local rappelant les clubs berlinois pour vibrer sur de la techno toute la nuit.

233, Butler st Brooklyn NY 11217

La vie nocturne bat son plein au Elsewhere. Cette discothèque est également un espace créatif où les artistes marginaux et émergents peuvent s’épanouir et présenter leur musique en toute liberté.

599, Johnson Ave, Brooklyn, NY 11237

Ce club propose un bar et une cuisine originale où il est fort agréable de prendre une bouchée avant de s’animer pendant des heures sur la piste de danse.

168, Borinquen Pl, Brooklyn, NY 11211

OÙ MAGASINER?

Sans aucun doute la meilleure adresse vintage pour dénicher une pièce de designer absolument unique!

203, grand St, Brooklyn, NY 11211

Voilà une autre boutique seconde main à ajouter à votre itinéraire si vous souhaitez faire de belles trouvailles rétro et rapporter un chouette souvenir à la maison.

132, N5th Street, Brooklyn, NY 11249

Très populaire sur Instagram, la boutique Home Union tient une collection absolument impressionnante de meubles de designer qui ont su traverser les époques et il est maintenant possible d’admirer leurs pièces en personne dans leur local de Brooklyn.

319 Graham Ave, Brooklyn, NY 11211

On s'arrête à cette mignonne librairie indépendante pour se mettre le nez dans un bouquin et prendre une pause du brouhaha de la ville.

76, N 4th st unit G, Brooklyn, NY 11249

LES MUSTS

Brooklyn regorge de boutiques indépendantes où il est possible de faire le plein de bons vins et Dandy en fait certainement partie. Choisissez une bouteille à votre goût et rapportez-la à la maison pour vous remémorer les beaux jours de votre séjour new-yorkais.

37, S 4th st, Brooklyn, NY 11249

Ce parc est non seulement l’un des plus grands de la ville, mais il a également été conceptualisé par les mêmes architectes que le fameux Central Park. On s’y promène pour profiter d’un peu d’ombre et d’air frais ou encore pour y piqueniquer en bonne compagnie.

Ce pont relie le quartier à Manhattan et offre une vue digne d’une carte postale brooklynoise. À voir absolument!

Profitez de votre visite à New York pour faire le plein de curiosités chez Trader Joe’s. Le supermarché américain est réputé pour les produits de sa marque maison qui font le buzz sur les réseaux sociaux à tout coup.

Plusieurs succursales

s