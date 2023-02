Lysandre Nadeau publie une première photo avec son bébé et donne de ses nouvelles

Partager







Au sixième jour de vie de son enfant, Lysandre a publié une photo en story avec une mise à jour rassurante sur la santé de son bébé.

• À lire aussi: Après une visite aux soins intensifs, Lysandre Nadeau donne des nouvelles de son bébé

• À lire aussi: Lysandre Nadeau a accouché et voici tous les détails!

Au lendemain de sa naissance, le bébé de Lysandre Nadeau et Claude Bégin a dû être opéré d'urgence pour une hernie diaphragmatique, une malformation qui entraîne des difficultés respiratoires. Moins d'une semaine plus tard, la créatrice de contenu donne des nouvelles encourageantes de la petite famille sur Instagram.

Instagram / Lysandre Nadeau

En story, Lysandre a publié une première photo où on peut voir son nouveau-né et ajoute quelques détails. «Tout va bien. Il n'a plus besoin de support respiratoire. Plus besoin de gros antidouleurs. Il commence déjà à prendre le sein. Il pleure, fait caca et fait pipi comme la majorité des bébés. On est heureux. Pis évidemment, c'est le plus beau du monde (complètement non-objectivement) ((même en ressemblant à Alec Baldwin))».

La nouvelle maman réussit à utiliser l'humour dans la situation, en comparant son bébé aux cheveux foncés à l'acteur.

Il y a quelques jours, Lysandre partageait les progrès de bébé, dont on ne connaît toujours par le nom.

Instagram / Lysandre Nadeau

On souhaite le meilleur à la petite famille Nadeau-Bégin!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s