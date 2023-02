Un politicien apparaît nu dans sa douche pendant un conseil municipal diffusé sur Zoom

Partager







Un conseiller municipal de Bucarest s’est connecté par inadvertance, alors qu’il prenait sa douche, à une réunion du conseil.



La journée de vendredi a bien mal commencé pour Alberto Iosif Caraian, un politicien social-démocrate de la capitale roumaine Bucarest.

Alors qu’une réunion du conseil municipal était prévue pour 10 heures, cette dernière a débuté avec une demi-heure de retard.

Qu’à cela ne tienne, lorsque celle qui présidait la réunion a commencé à prendre les présences vers 10h30, le conseiller Caraian était sous la douche.

On le sait parce qu’il a accidentellement allumé sa caméra pour dire qu’il était présent, rendant inconfortables tous les membres du conseil de ville, les citoyens qui assistaient et la ville de Bucarest toute entière.



La secrétaire de réunion et plusieurs conseillers ont bien tenté d’avertir Caraian de sa maladresse, mais celui-ci se plaignait d’être malade et ne semblait pas trop comprendre comment fonctionnait l’application de réunion virtuelle.



«Mais je ne peux pas raccrocher, je ne peux pas raccrocher, je m'excuse tellement. J'ai un gros rhume, et je ne sais pas comment raccrocher», disait le pauvre bougre littéralement pris les fesses à l’air.

Nul ne sait comment, mais le politicien a trouvé le moyen d’éteindre sa caméra, au grand soulagement de tous.



Il est plus tard revenu dans la réunion convenablement vêtu.



L’élu social-démocrate s’est ensuite excusé pour l’incident sur sa page Facebook.

Tehnica mai joaca feste. Graba din păcate și-a spus cuvântul! Îmi cer scuze pentru nefericita întâmplare. Apa calda era de la propria centrala, ca sa anticipez orice întrebări. Scuze încă o data tuturor! Publié par Albert Caraian sur Vendredi 24 février 2023



«La technologie joue encore des tours. [...] Je m'excuse pour cet incident malheureux. [...] Désolé encore une fois pour tout le monde !», a déclaré Alberto Iosif Caraian.

C’est quand même fou qu’après une pandémie de trois ans lors de laquelle on a abondamment été confronté à ces outils technologiques, il y a encore des gens qui ont de la misère à éteindre/allumer une caméra dans une rencontre virtuelle.

En tout cas...

