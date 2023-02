Bipolarité: les personnes vivant avec le trouble mental sont-elles assez représentées à la télé?

Partager







On commence à voir de plus en plus de personnages qui vivent avec un trouble bipolaire à la télévision. Au Québec, on n’a qu’à penser aux séries Trop. et Ma mère. Mais ce trouble de santé mentale est-il bien représenté dans ces émissions ou se contente-t-on de partager des clichés?

Juliette Griffin, qui vit avec un trouble schizoaffectif de type bipolaire, a des réserves vis-à-vis de la série Ma mère, dans laquelle une femme de 58 ans reçoit un diagnostic de bipolarité en prison.

Une scène, pendant laquelle le personnage principal, interprété par Chantal Fontaine, a une relation sexuelle avec le conjoint de sa fille enceinte, dans un excès de manie, l’a agacée tout particulièrement.

PHOTO Courtoisie Juliette Griffin, qui vit avec un trouble schizoaffectif de type bipolaire

«C’est venu me chercher. Je me sentais blessée, parce que ça ne me représente pas du tout [comme personne bipolaire]», explique-t-elle.

Mais même si, selon Juliette, la série comportait des invraisemblances au niveau psychiatrique qui l’ont agacée, elle est ravie de voir plus de personnages «comme elle» à la télévision.

«Quand j’ai vu des émissions de télé qui parlaient de santé mentale, je me sentais mieux et enfin représentée, confie-t-elle. Être capable de se reconnaitre dans un personnage, ça peut aider à mettre fin à notre isolement.»

Un cadeau pour actrice

Juliette Griffin, qui a participé à une minisérie documentaire sur la bipolarité en marge de Ma mère, salue d’ailleurs la performance «juste» de Chantal Fontaine. La comédienne considère pour sa part avoir joué le rôle «le plus costaud» de sa carrière.

PHOTO Courtoisie Après «Mon fils», les auteurs Anne Boyer et Michel D’Astous continuent d’explorer le thème de la santé mentale en proposant maintenant la série «Ma mère», portée par Chantal Fontaine.

«Au niveau de l’acting, c’est vraiment du bonbon. C’est le fun à jouer, alors que c’est horrible à vivre», souligne à 24 heures la comédienne de 57 ans. Cette dernière affirme d’ailleurs avoir reçu de nombreux remerciements «très touchants» de personnes bipolaires après la diffusion de la série.

«C’est ce que j’espérais, que les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire se reconnaissent et c’est-ce qui est arrivé. Pour une actrice, c’est extraordinaire. C’est une paie», insiste-t-elle.

L’importance de Trop.

Avant la télésérie Ma mère, il y a eu Trop., série dans laquelle le personnage principal interprété par l’humoriste Virginie Fortin souffre de bipolarité.

Même s’il y a toujours eu une certaine représentation des troubles mentaux dans les fictions québécoises, cette série a marqué un tournant, affirme le professeur et directeur de l’École des médias de l’UQAM, Pierre Barrette.

PHOTO ICI Radio-Canada La comédienne Virginie Fortin, qui incarne le personnage d'Anaïs, bipolaire, dans la série «Trop.».

«Non seulement le personnage est apparu dans une série populaire en prime time, son apparition a fait l’objet de l’ouverture de la discussion sur la santé mentale», soutient-il.

«Pour les gens qui recherchent davantage de réalisme à la télévision, oui, on est sur la bonne voie. Le train de la représentation et de la diversité est bien en place [et] c’est un train qu’on n’arrêtera pas en cours de route», conclut-il.

