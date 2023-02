Cette marque chouchou débarque ENFIN chez Sephora et vous voudrez tout acheter

Partager







L'attente est enfin terminée. La compagnie de maquillage Glossier arrive sur les tablettes chez Sephora et on vous présente nos coups de coeur.

La marque Glossier a réuni plusieurs adeptes du maquillage pour leurs formules modulables et leurs produits de soin doux pour la peau et efficaces. On peut désormais les retrouver une succursale Sephora près de chez soi.

Pour célébrer l'arrivée de la marque dans notre destination beauté préférée, voici nos coups de coeur de la marque Glossier!

1) Eau de parfum You - 83$

Un parfum chaud et épicé aux notes de poivre rose, iris et abrox qui évolue avec vous. L'eau de parfum rehausse la peau pour une odeur attirante et réconfortante.

2) Fard à joues crème en gel Cloud Paint - 26$

Le produit qui a amené la marque à une popularité sans fin. Les fards à joue Cloud Paint sont modulables et donnent un teint frais. Ils sont également confortables sur la peau.

3) Nettoyant visage hydratant doux gelée lactée - 25$

Le produit est frais et doux sur la peau en plus de tenir ses promesses de nettoyage. À utiliser seul pour une peau douce ou dans une routine de démaquillage pour enlever toute trace de maquillage.

4) Gel-pommade volumisant à sourcils Boy Brow - 22$

Le gel-pommade donne forme aux sourcils tout en gardant du volume et un peu de folie. Un produit phare!

5) Baume à lèvres et pommade pour la peau Dotcom - 18$

On adore la variété de teintes et l'hydratation obtenue par les baumes Dotcom de Glossier. On aime aussi la formulation de cire d’abeille synthétique et d'huile de ricin.

