Lysandre Nadeau partage le prénom de son bébé qui est un hommage à son père et celui-ci fond en larmes

Partager







Lysandre Nadeau a officiellement présenté son bébé et le nom de celui-ci dans une publication Instagram touchante. Rappelons que le bébé Nadeau-Bégin a dû subir une chirurgie à peine quelques heures après sa naissance.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau publie une première photo touchante de Claude Bégin avec leur bébé

• À lire aussi: Le bébé de Lysandre Nadeau et Claude Bégin a eu un souci de santé dès sa naissance, mais tout semble maintenant sous contrôle

Après une première semaine plutôt angoissante pour la famille, la créatrice de contenu désormais maman a officiellement présenté son petit garçon à ses abonnés.

Lysandre dévoile officiellement le prénom de son enfant, Blaise Clément Jasmin Nadeau-Bégin. Le prénom est un hommage au père de Lysandre, appelé lui aussi Blaise. Lysandre lui a annoncé la nouvelle et l'émotion a été captée sur caméra. Le moment est particulièrement touchant.

Cliquez sur la petite flèche à droite dans le carrousel ci-haut pour découvrir la vidéo.

La co-animatrice du podcast Sexe Oral accompagne son carrousel photos et vidéos d'un magnifique texte. « Le 18 février 2023 à 15h41, après 41 semaines d’attente, 5 heures de travail et 45 minutes de poussées, tu es enfin arrivé. Ces huit derniers jours à te découvrir, à apprivoiser ce nouveau rôle, à célébrer les petites victoires... le concept du temps n’a jamais été aussi abstrait. Malgré la peur, je ne changerais rien. Tu m’apprends déjà de grandes leçons. Ne te presse pas, ne m’attends pas non plus. Je vais y aller à ton rythme mon amour, toujours. Plus rien d’autre ne compte. Que toi. »

Instagram / Lysandre Nadeau

La publication a énormément fait réagir et plusieurs personnalités ont commenté les photos:

Instagram / Lysandre Nadeau

Instagram / Lysandre Nadeau

Instagram / Lysandre Nadeau

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s