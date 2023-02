Un classique de Lady Gaga donne un des meilleurs duels de La Voix

Partager







Dans l’épisode de La Voix de dimanche soir, Mario Pelchat a fait tout un cadeau au public en choisissant Joël Boudreault et Mathieu-Philippe Perras pour s’affronter lors de la ronde des duels.

Et pour leur chanson, les deux hommes ont eu droit à un défi de taille, c’est-à-dire You and I de Lady Gaga.

Les chanteurs, qui sont fans de la pièce, ont été très excités par le choix de Mario, surtout Mathieu-Philippe.

Sur scène, on a pu voir que le duo s’est beaucoup amusé avec l’extrait tiré de l’album Born This Way. Quand le numéro s’est terminé, l’ensemble du public ainsi que les coachs se sont mis à applaudir à tout rompre.

Malgré que les trois autres coachs ont préféré la performance de Mathieu-Philippe, Mario a choisi de poursuivre l’aventure avec Joël.

C’est alors que Marc Dupré et Marjo ont décidé de sauver le Montréalais, qui a ultimement rejoint l’équipe de Marc.

