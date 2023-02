10 plaques d’immatriculation personnalisées complètement ridicules refusées par la SAAQ

Partager







Depuis le 27 juillet 2018, les propriétaires québécois de véhicules peuvent laisser libre cours à leur imagination quand vient le temps d’immatriculer ce dernier.



Moyennant des coûts d’acquisition de 272,49 $ et des frais annuels de gestion de 37,66 $, les Québécois peuvent, en effet, décider que leur voiture sera désormais immatriculée par la plaque COCOTTE au lieu du triste H76 MYG qui l’ornait auparavant.

Évidemment, il y a un paquet de règles compliquées à respecter quand on veut choisir sa combinaison et «la SAAQ se réserve le droit de refuser ou de retirer de la circulation toute combinaison qui ne répond pas aux règles et elle n’est pas responsable du préjudice qui pourrait résulter du choix de combinaison par le demandeur», comme on peut le lire sur le site de l’organisme.



Mais, comme le dit le dicton, «un gars s’essaye».

Nos collègues de MTL Blog ont mis la main sur une liste de combinaisons refusées par la SAAQ, et c’est spectaculaire!

Voici donc 10 plaques d’immatriculation personnalisées complètement ridicules que la SAAQ n’a pas autorisées:

TIMBITS

(les marques de commerce ne sont pas autorisées)



PRNHUB

(les expressions ou messages qui expriment une idée obscène, scandaleuse ou de nature sexuelle ne sont pas autorisés)



SXYMILF

(même chose)



CALISS

(même chose)



FUCKY0U

(même chose)

CUL

(même chose)



FCKC0PS

(même chose)



C0CAINE

(les expressions ou messages qui encouragent une infraction criminelle sont proscrits)



ASSASIN

(même chose)



SANSL0I

(même chose)



Étonnamment, la plaque SMEGMA a, elle, été autorisée par la SAAQ, tout comme la plaque SAPOUUD.

Faut croire que les règles peuvent laisser place à une certaine interprétation...

