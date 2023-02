De la porno? Des plaintes déposées contre le spectacle «trop sexualisé» de Rihanna au Super Bowl

Partager







S’agissait-il de porno? Le spectacle de Rihanna lors de la mi-temps du dernier Super Bowl n’a pas fait l’unanimité, alors qu’une centaine de téléspectateurs ont porté plainte à l’autorité de régulation télévisuelle américaine.

La plupart des 103 plaintes que la Federal Communications Commission (FCC) a reçues visaient à dénoncer certaines paroles des chansons de Rihanna et certaines de ses chorégraphies trop sexualisées, rapporte le média à potins TMZ.

Un plaignant de Californie a d’ailleurs comparé le spectacle de Rihanna, qui a été vu par quelque 112 millions de personnes, à celui de Kim Petras et de Sam Smith lors de la cérémonie des Grammy plus tôt ce mois-ci.

«Je me fiche de ce que quelqu’un vénère, mais les enfants ne devraient pas être exposés à de la pornographie et, en tant qu’adulte, je ne veux pas la voir... Où est passée la décence? Que diriez-vous du respect des autres et de soi?» aurait-il regretté.

AFP

«Cette année, le show de la mi-temps était tellement indécent que j’ai dû éteindre la télévision à cause du contenu porno», se serait plainte une autre personne.

Certains mouvements de l’interprète de Bitch Better Have My Money et Rude Boy, qui est enceinte de son deuxième enfant, auraient choqué tout particulièrement. Par exemple, lorsqu’elle s’est gratté l’entre-jambes avant de sentir sa main.

Même si de nombreuses plaintes ont été déposées à la FCC, on est loin des quelque 54 000 plaintes reçues en 2004, après la célèbre prestation de Janet Jackson et Justin Timberlake, lors de laquelle la chanteuse s'était retrouvée avec un sein à l'air.

