Des collègues ont été remerciés et vous vous sentez coupable? C’est à cause du syndrome du survivant

Partager







Anxiété, colère et baisse de performance: les employés toujours à l’emploi d’une entreprise à la suite d’une vague de licenciement ressentent souvent le syndrome du survivant. En quoi consiste-t-il? Comment en diminuer ses impacts. Alors que des vagues de licenciements dans le secteur de la technologie ont fait les manchettes dernièrement, on fait le point avec une psychologue.

• À lire aussi: Les congédiements massifs par courriel sont-ils devenus la norme

• À lire aussi: Connaissez-vous les différentes facettes du burnout?

Commençons par le début: c’est quoi, le syndrome du survivant?

Il s’agit d’un ensemble de réactions, d’attitudes, de comportements et d’émotions que ressentent les employés qui restent dans une entreprise à la suite de mises à pied massives, explique Estelle Morin, psychologue et professeure titulaire au département de management de HEC Montréal.

Il a été observé pour la première fois dans les 80, période pendant laquelle plusieurs grandes entreprises ont procédé à une rationalisation de leurs employés, ce qu’on appelle communément le downsizing.

Quels sont les principaux symptômes?

Une personne qui souffre du syndrome du survivant pourra ressentir, à divers degrés, de l’anxiété, de l’insécurité, de la colère, de l’insatisfaction et un certain malaise vis-à-vis de ses supérieurs responsables des renvois. Il s’agit de comportements «tout à fait normaux», insiste la psychologue.

L’employé épargné par les licenciements peut également se demander pourquoi telle ou telle personne a été renvoyée plutôt qu’une autre ou lui-même.

Illustration Adobe Stock

À l’image du quiet quitting, des licenciements massifs peuvent également entraîner une diminution de la performance des employés «survivants», explique Estelle Morin. «Les survivants seront moins portés à prendre des initiatives qui pourraient avoir un impact sur leur performance. Ils vont faire ce qui est demandé, mais sans plus», précise-t-elle.

Les symptômes du syndrome du survivant peuvent être particulièrement intenses lorsque des employés appréciés de leurs collègues sont touchés par les coupures.

Vers un climat de travail tendu?

Un vague de licenciements peut également engendrer de la méfiance des employés à l’égard de supérieurs. Les salariés pourraient avoir l’impression qu’on leur manque de loyauté, «surtout si la manière dont la décision a été prise n’est pas clairement expliquée».

«La manière dont on prend les décisions et qu’on justifie l’évènement impactera le sentiment d’injustice», insiste la psychologue.

À la suite de renvois massifs, le climat de travail peut d’ailleurs être tendu, souligne Dre Morin. Des employés pourraient avoir moins de patience avec leurs collègues, par exemple. D’autres pourraient, à l’inverse, être davantage solidaires avec leur équipe de travail.

Comment gère-t-on une équipe de survivants?

Après une vague de licenciements, Estelle Morin suggère de miser sur la communication.

«Le premier réflexe est d’expliquer les raisons derrière les décisions prises par l’employeur et d’avoir une conversation sur ce qui s’est passé, soutient-elle. On a besoin, en tant qu’employé, d’avoir le sentiment de travailler dans un environnement juste et que le management prend des décisions justifiées.»

Elle suggère également aux chefs d’équipe d’avoir de la compassion et de la bienveillance et d’être attentif aux signaux d’anxiété.

À voir aussi: