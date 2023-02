Faut-il toujours laver ses contenants avant de les mettre au bac de récup?

Partager







Qui ne s’est jamais senti mal après avoir mis une pinte de lait vide au bac de récupération sans la rincer au préalable? Bonne nouvelle: c’est terminé, les remords. On vous explique.

• À lire aussi: Non, les sacs de chips ne se récupèrent pas

• À lire aussi: Voici pourquoi c’est important de mettre les bonnes matières dans son bac de récup

Les contenants sont généralement faits de métal, de verre, de plastique ou de carton. Pensons à une boîte de conserve, un pot de cornichon, une pinte de lait ou une bouteille de boisson gazeuse, par exemple. Toutes ces matières sont, la plupart du temps, recyclables et recyclées ici, au Québec.

Une fois vides, doit-on toujours soigneusement les laver en s’assurant qu’il ne reste aucune trace du produit? La réponse courte: non.

Cependant, il est important d’en vider le contenu pour éviter que les trieurs au centre de tri ne soient arrosés d’un fond de jus abandonné dans le contenant – un coup de spatule de caoutchouc et le tour est joué. On peut tout de même simplement le rincer rapidement avec un fond d’eau de vaisselle lorsqu’on a du temps.

• À lire aussi: La plupart du plastique que vous mettez à la récup est jeté: il faut changer nos habitudes

Mais ce n’est pas la fin du monde si on trouve toujours des traces d’aliments dans un contenant. Entre le moment où celui-ci est déposé dans le bac et celui où il arrive au centre tri, il peut s’écouler plusieurs jours. Durant ce temps, les traces d’aliments ont le temps de sécher et les odeurs, de se dissiper.

Cela n’empêchera pas le recyclage du contenant. En ce qui concerne le métal, la matière est fondue pour être intégrée à un nouveau produit. Les traces d’aliments disparaissent aussitôt.

Le verre, quant à lui, est broyé et chauffé dans le but d’être recyclé. Bye bye résidus de sauce tomate!

Le plastique est plutôt mis en flocons, qui sont ensuite plongés dans un bassin d’eau pour être lavés. Pas besoin, donc, de le faire à la maison!

Enfin, le carton est, lui aussi, envoyé dans gros bassin d’eau, appelé triturateur, pour en ramollir les fibres puis les recycler.

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.