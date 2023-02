Une pub de bière de 1972 réclame un tunnel Québec-Lévis

Partager







Si vous trouvez que le débat du troisième lien occupe trop de place dernièrement, vous serez surpris d’apprendre qu’il ne date pas d’hier...

• À lire aussi: Un aîné norvégien s’amuse à réveiller l’ambassadeur russe en faisant jouer un bruit de sirène à tue-tête pendant la nuit

Sur Reddit, l’usager EAK47 a partagé une trouvaille cocasse. Il s’agit d’une publicité imprimée de la bière Laurentide, datant de 1972.

«Y’a du nouveau dans l’air!» peut-on lire sur une image où on peut voir l’entrée d’un tunnel très moderne, avec la silhouette du Château Frontenac en arrière-plan.

«Un tunnel sous le Saint-Laurent! Pour relier Québec et Lévis! Non? Et pourquoi pas! Fini les embouteillages! À Québec, on veut aller de l’avant! Et vite! Un projet? Bien sûr! Car c’est à partir du projet qu’on obtient une réalisation. À Québec, tout bouge! Tout change! Et à Québec, toujours, ya d’la Laurentide dans l’air!»

C’est étonnant. Ce bref paragraphe dans une publicité de bière remontant à plus de 50 ans est plus détaillé que les études de la CAQ sur le sujet.

L'usager Caribou-nordique-710 a bien résumé le tout avec la phrase suivante: «Une excellente mauvaise idée de gars chaud depuis 1972!»

Aussi sur le Sac de chips:

s

s