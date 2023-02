Vous étudiez au cégep en région? Voici comment recevoir 7500$ par année du gouvernement

Partager







Vous prévoyez aller étudier dans un cégep loin de chez vos parents? Eh bien, vous pourriez toucher une bourse de 7500$ par année du gouvernement du Québec. Voici comment faire pour l’obtenir.

Qui est éligible à la bourse Parcours?

Il faut être inscrit avant le 1er mars prochain à un programme préuniversitaire ou à une technique collégiale dans un établissement à plus de 60 km de sa résidence principale.

Si vous habitez Rosemont-La-Petite-Patrie et que vous vous inscrivez au Cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil, vous n'y aurez pas droit. Mais attention: ce ne sont pas tous les cégeps qui sont admissibles. On vous explique tout ça un peu plus bas.

Les personnes inscrites à temps plein dans le cadre d’une formation à distance ne sont pas admissibles à la bourse Parcours, stipule le site du gouvernement.

Quels cégeps sont admissibles?

Sur la quarantaine de cégeps répartis à travers la province, 18 d’entre eux sont considéré par le gouvernement comme étant situés dans une région éloignée. Seuls les étudiants (et les futurs étudiants) de ces établissements sont admissibles à la bourse annuelle de 7500$.

Ces établissements sont notamment situés au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et sur la Côte-Nord.

Parmi la liste se trouvent les cégeps de La Pocatière, de Matane, de Jonquière, de Trois-Rivières, de Sept-Îles, de la Gaspésie et des îles et de Victoriaville

Pour la liste complète, c’est par ici.

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions?

Ce ne sont pas nécessairement tous les étudiants qui en font la demande qui recevront la bourse. En effet, chaque établissement est libre de prioriser des programmes d'étude, en fonction, par exemple, du nombre de bourses disponibles et de certaines spécificités locales, précise Québec.

C'est donc dire qu'un étudiant qui est inscrit dans un programme jugé prioritaire par son cégep pourrait recevoir la bourse alors qu'un autre inscrit dans un autre programme non.

Comment fonctionnent les versements?

Les étudiants retenus recevront la bourse 7500$ chaque année pour la durée normale du programme, soit 2 ans pour un programme préuniversitaire ou 3 ans pour une technique.

Autrement dit: vous ne pourrez pas mettre quatre ans pour compléter votre programme préuniversitaire tout en touchant la bourse.

Un premier versement de 3750$ sera fait au trimestre d’automne et un deuxième au trimestre d’hiver, après la date de confirmation de fréquentation scolaire.

