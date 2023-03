Cette nouvelle collection de Décor Imprimé donne envie de mettre du papier peint partout

Partager







La designer Katrin Leblond s'est associée à Décor Imprimé afin d'offrir une collection qui arrive à point avec le printemps.

Si vous avez aimé la transformation que Marianne Plaisance a faite de la chambre de Lysandre Nadeau, vous risquez de jubiler devant cette nouvelle collection de papier peint signé Décor Imprimé.

Cette nouvelle collection fut créée en collaboration avec la designer québécoise, Katrin Leblond.

Cette artiste et designer de mode évolue dans le milieu depuis plus de 20 ans. Elle est reconnue dans l'industrie du textile pour ses motifs détaillés, colorés et grandement inspirés de la nature qui l'entoure.

Peut-être avez-vous déjà visité sa boutique du Mile-End à Montréal. On y trouve des vêtements fabriqués de façon éthique, de grande qualité et arborant ses magnifiques motifs.

Fidèle à son style, la nouvelle collection est composée de pièces finement pensées pour mettre de l'avant la beauté de la nature, la collection comprend des couleurs vives et chaleureuses qui donnent une touche et un caractère unique aux espaces.

En plus d’être une entreprise locale qu’on adore, Décor Imprimé s'assure d'agir de façon écoresponsable dans ses pratiques et utilise de l'encre à base d'eau sans danger pour l'environnement. L’entreprise tend également à minimiser au maximum son empreinte écologique dans les processus de production, d'emballage et d'expédition.

Tous les produits sont fabriqués dans un atelier dans les Laurentides, ce qui permet de garantir un contrôle absolu sur tout le processus d'impression, de découpage, de livraison et d'installation.

Voici une partie de la collection:

1. AUTOCOLLANT MURAL FANTASMAGORIE - 140 $

2. AUTOCOLLANT MURAL JARDIN DE NUIT - 135$

3. AUTOCOLLANT MURAL PAPILLON DE NUIT 01 - 115$

4. PAPIER PEINT AUTOCOLLANT JARDIN DE NUIT - 7.50 / pi2

5. PAPIER PEINT AUTOCOLLANT PAPILLONS DE NUIT - 7.50 / pi2

