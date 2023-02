Claudie Mercier et Mathieu réagissent à l'annonce des nouveaux animateurs d'OD et sont insultés de ne pas avoir été contactés

Partager







Les créatreurs de contenus et participants d'Occupation Double Afrique du Sud ont été particulièrement choqués par l'annonce du duo d'animateurs, avant de préciser qu'ils en avaient bien sûr rajouté une couche «pour le show».

• À lire aussi: 12 scandales de télé-réalités qui ont marqué le Québec

• À lire aussi: Alicia Moffet et son chum Frédérick Robichaud animeront Occupation Double

C'est en direct sur la plateforme Twitch que Claudie, ex-candidate d'OD Afrique du Sud, a réagi au changement de garde à l'animation d'Occupation Double, rôle qui a été attribué à Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, après le départ de Jay Du Temple.

La réaction a été republiée par Noovelle.

Claudie Mercier et Mathieu Pellerin sont en couple depuis trois ans grâce à Occupation Double et ils sont encore bien populaires sur les réseaux sociaux.

Après un «WTF» bien senti de Mathieu, Claudie s'est exprimée à son tour: «Ils ont pris un couple qui vient de se former, mais nous, ça fait trois ans. Puis on est les deux qui arrivent d'OD. Les deux, on s'est créés à OD.»

Le ton est un peu moqueur, bien qu'on puisse y déceler quelques notes de vérité.

De son côté, Mathieu a réagi plus doucement à l'annonce des nouveaux animateurs Alicia et Frédérick. «Ouais, mais il a été parfait, pis elle avec lui aussi. It is what it is.»

Surprise, Claudie a ajouté: «Hey, je suis quasiment insultée qu'on ne se soit pas fait demander. Très insultant.» Après un silence de sa part, elle s'avoue jalouse de ne pas avoir été considérée pour le poste, alors qu'elle a été connue grâce à la téléréalité en question.

Après que sa réaction ait été reprise par divers médias, la productrice de contenus, qui a d'ailleurs remporté le grand prix de la dernière Soirée Mammouth a tenu a remettre le pendule à l'heure: «1. J'adore Ali & Fred, je les trouve cute à mort, ma réaction ne leur enlève rien. 2. Ceci est une réaction d'une fille super surprise qui je l'avoue un peu jalouseeee, car omg qui n'aimerait pas animer la télé-réalité la plus écouter au Québec?»

Vous pouvez lire la suite ici:

• À lire aussi: Kevin Lapierre explique pourquoi ça n’a pas marché avec Lysandre Nadeau et elle le corrige

• À lire aussi: 12 citations de Julie Snyder sur le scandale d’OD

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s