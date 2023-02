Claudie Mercier réagit intensément à l'annonce d'Alicia Moffet et Frédérick Robichaud

Partager







La créatrice de contenu et participante d'Occupation Double Afrique du Sud a été particulièrement choquée par l'annonce du duo d'animateurs.

C'est en direct sur la plateforme Twitch que Claudie a réagi au changement de garde à l'animation d'Occupation Double, rôle qui a été attribué à Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, après le départ de Jay Du Temple. La réaction a été republiée par Noovelle.

Claudie Mercier et Mathieu Pellerin sont en couple depuis trois ans grâce à Occupation Double et ils sont encore bien populaires sur les réseaux sociaux. Claudie a eu une réaction très franche face à la situation.

Après un «WTF» bien senti de Mathieu, Claudie s'exprime à son tour. «Ils ont pris un couple qui vient de se former, mais nous, ça fait trois ans. Puis on est les deux qui arrivent d'OD. Les deux, on s'est créés à OD.»

Mathieu réagit plus doucement à l'annonce des nouveaux animateurs Alicia et Frédérick. «Ouais, mais il a été parfait, pis elle avec lui aussi. It is what it is.»

Surprise, Claudie ajoute: «Hey, je suis quasiment insultée qu'on ne se soit pas fait demander. Très insultant.» Après un silence de sa part, elle s'avoue jalouse de ne pas avoir été considérée pour le poste, alors qu'elle a été connue grâce à la téléréalité en question.

Claudie reste franche face à la situation, mais garde tout de même sa touche d'humour qu'on lui connaît tant!

