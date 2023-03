Est-ce qu’on devrait avoir peur de TikTok?

Partager







Faut-il continuer d’utiliser TikTok? C’est une bonne question, après l'interdiction par Ottawa et par Québec de l’application sur les téléphones de fonction de leurs employés pour des raisons de sécurité nationale.

• À lire aussi: Un milliard d'utilisateurs, des stars et des controverses: 5 choses à savoir sur TikTok

• À lire aussi: Troubles du sommeil, difficultés de concentration: quitter les réseaux sociaux est une bonne idée

Qu’est-ce qui inquiète Ottawa et Québec?

D’abord, il faut dire que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ne sont pas les premiers à sévir contre TikTok. La semaine dernière, la Commission européenne et la Maison-Blanche ont, elles aussi, interdit l’application à son personnel.

C’est parce que TikTok appartient au géant chinois de nouvelles technologies ByteDance. Et dans un contexte où les tensions avec la Chine montent, certains pays occidentaux ont peur que TikTok se transforme en outil d’espionnage.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada craint en effet que le gouvernement chinois mette la main sur les données des utilisateurs de l’application. La dirigeante principale de l’information (DPI) du Canada, Catherine Luelo, a pour sa part décrété que l’application chinoise présentait «un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité».

Écoutez l'entrevue avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, à l’émission de Philippe-Vincent Foisy, diffusée chaque jour en direct via QUB radio:

Devrait-on élargir l’interdiction?

Pour l’instant, cette interdiction ne touche que les employés gouvernementaux et les élus de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale. Mais une question se pose: devrait-on, nous aussi, arrêter d’utiliser TikTok et supprimer l’application?

Oui, affirme Patrick Mathieu, qui a cocréé le Hackfest, le plus grand événement de sécurité informatique et hacking au Canada. Selon lui, la plateforme devrait être bannie pour tout le monde.

En août dernier, un chercheur sur la protection de la vie privée et ancien ingénieur de chez Google, Felix Krause, a découvert que l'application iOS de TikTok injectait un code qui pouvait permettre de surveiller toutes les entrées et les tapotements sur le clavier d’un appareil. C’est ce qu’on appelle du keylogging.

Concrètement, ça veut dire que si on clique sur un lien pour faire un achat sur TikTok, l’application peut ouvrir une fenêtre interne et surveiller toutes les infos que vous y entrez: carte de crédit, adresse postale et mot de passe, par exemple.

Bien entendu, TikTok n’est pas la seule application qui traque vos données. On n’a qu’à penser à Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui demande le consentement à tous ses utilisateurs pour le faire.

Par contre, Felix Krause place TikTok au haut de sa liste des mauvaises pratiques puisqu’il est impossible d’ouvrir une fenêtre de navigateur externe pour faire ses achats, contrairement aux autres réseaux sociaux.

• À lire aussi: Deepfake porn: on pourrait tous devenir vedette d’un film porno sans le savoir

Un contrôle sur le contenu qu’on regarde

Le problème avec TikTok ne s’arrête pas là. Selon les observations de Patrick Mathieu, sur TikTok, tout ce qui nous est montré est contrôlé par l’entreprise chinoise. L’application compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde et 25% d’entre eux ont entre 10 et 19 ans aux États-Unis, selon l’agence Social Shepherd.

En Chine, l’application met de l’avant toutes sortes de vidéos éducatives destinées au plus jeunes, alors qu’en Occident, l’accent est mis sur les vidéos ludiques – voire stupides – qui ne nous apprennent pas grand-chose.

En 2021, ByteDance avait annoncé qu’elle limiterait l’utilisation de l’application à 40 minutes par jour pour ses usagers chinois âgés de moins de 14 ans. L’entreprise avait aussi indiqué qu’elle allait prioriser des contenus comme «des expériences intéressantes de vulgarisation scientifique, des expositions dans les musées et les galeries, de beaux paysages à travers le pays, des explications sur les connaissances historiques, et ainsi de suite».

Mais pour Patrick Mathieu, le plus important, c’est de ne pas laisser les nouvelles générations être influencées par des contenus que quelqu’un d’autre décide de leur montrer.

Une fois qu’on sait tout ça, si on veut garder TikTok, on fait quoi?

Pour vous protéger, évitez de faire des achats directement dans l’application et surveillez votre temps de scrollage. Votre santé mentale s’en portera mieux de toute façon.

À voir aussi: