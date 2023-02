Poivre de Cayenne dans le métro: pourquoi tant de stations ont été évacuées ces dernières semaines?

Partager







À au moins quatre reprises depuis le début de l'année, plusieurs stations du métro de Montréal ont dû être évacuées à cause de la présence d'un gaz irritant, comme du poivre de Cayenne. Ces événements sont-ils en hausse? Pourquoi autant de stations doivent être vidées? On fait le point.

• À lire aussi: Il circule entre deux wagons dans le métro de Montréal

• À lire aussi: Il crache sur une personne dans le métro après un commentaire raciste

Une vingtaine d'incidents en 2022

Dimanche dernier, deux personnes se sont aspergées de poivre de Cayenne dans la station Atwater. Résultat: plusieurs stations ont été évacuées et le service a été interrompu sur la ligne orange entre les stations Berri-UQAM et Snowdon, et sur la ligne verte entre les stations Berri-UQAM et Angrignon.

Une situation similaire est survenue le 14 février et deux autres le 5 janvier. Chaque fois, plusieurs stations ont dû être évacuées.

En 2022, une vingtaine d’interruptions de service sont survenues en raison de l’utilisation d'un gaz irritant, nous a confirmé le porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Déry. La STM remarque par ailleurs une hausse des interventions du genre.

Pourquoi faut-il évacuer autant de stations?

La STM n’entend pas à rire lorsque du poivre de Cayenne est aspergé dans l'une de ses stations.

Pour limiter les risques sur la santé des passagers et des employés et éviter la propagation de la substance incommodante, elle doit interrompre le service pour procéder à des manœuvres de ventilation d’urgence.

«Il faut comprendre qu’il est requis d’évacuer plusieurs stations, voire plusieurs tronçons à proximité, dans un certain rayon de l’incident, pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations, puisque notre réseau forme un ensemble interconnecté», précise Philippe Déry.

Joël Lemay / Agence QMI

Quelles conséquences pour les contrevenants?

Les personnes qui propagent un gaz irritant dans le réseau de métro contreviennent aux règlements de la STM.

Selon le contexte et les conséquences de l’incident, les malfaiteurs pourraient recevoir une sanction, qui peut aller d’un simple constat d’infraction à des accusations au criminel, notamment pour méfait public.

Le Code criminel du Canada stipule qu'il est interdit de se prémunir de «tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l’immobiliser ou de la rendre incapable», comme le poivre de Cayenne.

Ça ne veut toutefois pas dire qu'une personne ne peut pas se prémunir d’une petite bombonne de poivre de Cayenne. Il est notamment possible d'en utiliser pour se protéger contre un animal, comme un ours ou un chien.

À voir aussi: