Une librairie de Rosemont organise une vente de livres à 1$, 2$, 3$, 4$ et 5$ ce mois-ci

Afin de célébrer ses 2 ans en grand, la librairie N’était-ce pas l’été, située dans la Petite Italie à Montréal organise une immense vente de livres.

Les 4 et 5 mars prochains, vous pourrez donc vous procurer une foule de livres à moins de 5$. Romans, poésie, livres de voyage et plus encore y seront vendus à prix doux. Les oeuvres seront en vente à 1$, 2$, 3$, 4$ ou 5$.

Des surprises auront également lieu durant tout le week-end. Ça promet d’être festif!

6792 boulevard Saint-Laurent

4 mars de 10h à 18h

5 mars de 11h à 17h

