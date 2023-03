C'est scientifique: voici pourquoi on déteste autant la sirène du déneigement à Montréal

Partager







Vous êtes piqués au vif lorsque vous entendez la sirène de remorquage lors des opérations déneigement à Montréal? C’est tout à fait normal.

• À lire aussi: Préparez-vous à un printemps tardif... et froid

Selon des audiologistes avec qui 24 heures s’est entretenus, l’intensité du son de la sirène des remorqueuses se situerait autour de 80 décibels, soit l’équivalent du bruit d'une rue où il y aurait une circulation importante.

Un son de cette ampleur peut placer notre corps en état d’alerte et ainsi accélérer le rythme cardiaque et contracter les vaisseaux sanguins. En raison de cet état, le corps peut également produire des hormones comme de l’adrénaline ou du cortisol et nous empêcher de retrouver le sommeil.

Des personnes qui résident près d’un aéroport, d’une autoroute ou d’une rue passante peuvent subir des effets similaires.

Entendre à répétition autant de bruits peut d'ailleurs avoir des impacts négatifs sur la santé, en contribuant à développer, par exemple, de l’hypertension ou d’autres maladies cardiovasculaires.

Une chance, donc, qu'il ne neige pas tous les jours...

À voir aussi: