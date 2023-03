Jennifer Coolidge s'est accidentellement «empalée» sur un poteau de jardin

Partager







Jennifer Coolidge a raconté s'être empalée sur un poteau de jardin.

Dans une entrevue pour Us Weekly, l'actrice de The White Lotus a partagé plusieurs anecdotes sur sa vie, notamment qu'elle est une parente éloignée du président américain Calvin Coolidge, et qu'elle possède une maison «hantée» à la Nouvelle-Orléans.

Elle a également révélé qu'elle avait «de la chance d'être en vie» après s'être blessée lors d'un horrible accident dans son jardin.

«Un jour, j'étais dehors et je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'ai donc sauté la clôture, mais je ne savais pas que le jardinier avait mis un nouveau pieu dans la cour. Je me suis empalée. Il y avait du sang partout. J'ai de la chance d'être en vie», a déclaré la star de 61 ans.

Elle a également révélé qu'elle utilisait ses sous-vêtements pour attacher ses cheveux si elle n'avait pas de chouchou à portée de main, qu'elle pouvait supporter «au moins 12 doses d'espresso» par jour et qu'elle avait joué de la clarinette dans sa jeunesse.

Et à la question sur ce qu'elle voudrait emporter avec elle si elle devait s'échouer sur une île déserte, la star a répondu: «J'apporterais une pince à épiler, un miroir grossissant et un espresso.»

