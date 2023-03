Relations sexuelles: un agent double ayant infiltré les Hells Angels révèle les règles strictes que les membres doivent respecter

Partager







Un policier qui a réussi à se faire passer pour un motard criminalisé pendant deux ans a fait d’étonnantes révélations sur les us et coutumes des Hells Angels.



Jay Dobyns, qui est maintenant retraité, s’est récemment confié à Insider sur son passé d’agent infiltrateur pour l’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms), l’agence fédérale en charge des boissons alcoolisées, des produits du tabac et des armes à feu.

Dans une longue entrevue vidéo, le policier de 61 ans est revenu sur les deux années lors desquelles il a participé à une opération secrète visant à mettre à mal les projets criminels du plus célèbre groupe de motards criminalisés au monde.



Après avoir réussi à se joindre au chapitre de Mesa (Arizona) des Hells Angels de 2001 à 2003, celui qui se faisait alors appeler Jay Davis ou «Jaybird» a commencé à opérer comme trafiquant d’armes et collecteur de dettes.



Avec ses nouveaux «amis», Dobyns a rapidement compris qu’il y avait des règles strictes à respecter quand il s’agissait de conquêtes féminines, et que le prix à payer si ces règles étaient enfreintes était exorbitant.



«En ce qui concerne les femmes, il y a une hiérarchie au sein du groupe. Il y a les vieilles dames, qui sont les épouses ou les copines de membres, et elles sont hors-limites. Vous feriez mieux de ne pas vous faire attraper à essayer de jouer avec la femme ou la petite amie d'un membre, car il y a un prix violent à payer.»

Il a ensuite ajouté que convoiter d’autres femmes, qui ne sont pas en relation avec des membres de la bande, n’est pas un problème et que plusieurs motards ne voient pas d’inconvénients à fréquenter les mêmes.



«Il y a aussi des femmes qui, elles, passent d'un membre à un autre à un autre», a déclaré Dobyns.



Il a aussi profité de son entrevue pour lever le voile sur certaines façons d’agir qui sont de mises dans les rassemblements de motards.



«On m'a dit que lorsque vous rencontrez un Hells Angel et que vous portez vos lunettes de soleil, vous faites mieux de soulever vos lunettes de soleil et de regarder cette personne dans les yeux. Ce membre veut voir vos yeux.»

«On m'a dit que si j'avais des gants de conduite, vous faites mieux de retirer votre gant lorsque vous serrez la main d'un autre Hell Angel.»

«Et ne touchez jamais à la patch d'un membre, ne les tapez jamais dans le dos. J'ai fait ces erreurs et j'ai été réprimandé pour cela. On m’a sacré une volée pour ça.»

Au final, l’opération Black Biscuit, à laquelle il a participé, a résulté en 55 arrestations au sein des Hells Angels, dont 16 membres haut-placés.

Les chefs d’accusation auxquels ils ont dû faire face incluaient meurtre, racket et trafic de drogue.



Dobyns n’était toutefois pas sorti d’affaires puisque sa véritable identité a été révélée au cours des procédures judiciaires, faisant en sorte que les Hells mettent sa tête à prix.

Sa maison a même été incendiée en 2008. Son épouse et sa fille ont cependant miraculeusement échappé au brasier.

